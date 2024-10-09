"Мають бути чіткі встановлені правила для призовників": у "ЄС" прокоментували заборону мобілізації віком до 25 років

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Наша політична сила і наша команда з самого початку жорстко стояла на неприйнятності попереднього закону про мобілізацію, який приводить лише до дискредитації служби в Збройних Силах та до дискредитації ТЦК", - наголосив Порошенко.

У партії "ЄС" вважають, що мають бути "чіткі встановлені правила з гарантованою мотивацією для призовників, для тих, хто підлягає мобілізації щодо служби в Збройних силах".

Своєю чергою Ірина Геращенко подякувала депутатам, які проголосували за відповідний законопроєкт та зазначила, що наступним кроком є демобілізація тих обмежено придатних віком до 25 років, які наразі перебувають у ЗСУ.

"Питання дуже серйозне - на кого їх замінити. Тут наша команда також дала свої пропозиції. Ми вважаємо абсолютно несправедливими те, що, наприклад, 100% бронь сьогодні мають ДБР, прокуратура та інші силові репресивні органи", - сказала депутатка.

Вона наголосила, що держслужбовці наразі мають лише 50% броні й зазначила, що цей механізм "має бути задіяний і до правоохоронних репресивних органів".