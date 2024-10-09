"Мають бути чіткі встановлені правила для призовників": у "ЄС" прокоментували заборону мобілізації віком до 25 років
Керівник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та співголова фракції Ірина Геращенко прокоментували ухвалення законопроєкту, який звільняє від мобілізації військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років
Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
"Наша політична сила і наша команда з самого початку жорстко стояла на неприйнятності попереднього закону про мобілізацію, який приводить лише до дискредитації служби в Збройних Силах та до дискредитації ТЦК", - наголосив Порошенко.
У партії "ЄС" вважають, що мають бути "чіткі встановлені правила з гарантованою мотивацією для призовників, для тих, хто підлягає мобілізації щодо служби в Збройних силах".
Своєю чергою Ірина Геращенко подякувала депутатам, які проголосували за відповідний законопроєкт та зазначила, що наступним кроком є демобілізація тих обмежено придатних віком до 25 років, які наразі перебувають у ЗСУ.
"Питання дуже серйозне - на кого їх замінити. Тут наша команда також дала свої пропозиції. Ми вважаємо абсолютно несправедливими те, що, наприклад, 100% бронь сьогодні мають ДБР, прокуратура та інші силові репресивні органи", - сказала депутатка.
Вона наголосила, що держслужбовці наразі мають лише 50% броні й зазначила, що цей механізм "має бути задіяний і до правоохоронних репресивних органів".
- У середу, 9 жовтня, Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №11379д, який звільняє від мобілізації військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років.
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