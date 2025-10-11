Потяги з Києва на Варшаву, Дніпро і Тернопіль вимушено зупинили: яка причина
Ранком суботи, 11 жовтня 2025 року, було отримано повідомлення про замінування трьох українських поїздів далекого сполучення
Про це поінформувала Укрзалізниця.
Йдеться про такі рейси:
- №68/20 Київ – Варшава;
- №733 Дніпро – Київ ;
- №748 Тернопіль – Київ.
"Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили поїзди на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено", – повідомила УЗ.
За даними ТГ-канала "Твій Київ", пасажирів поїзда Інтерсіті "Київ-Дніпро" екстрено зупинили біля міста Корсунь-Шевченківського, що на Київщині.
- Починаючи з 10 жовтня, Укрзалізниця запустилає щоденне сполучення між Україною та Румунією. Потяг курсуватиме з Києва до Бухаресту через Вінницю, Жмеринку та Могилів-Подільський.
- Біла Церква
