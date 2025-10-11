Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Потяги з Києва на Варшаву, Дніпро і Тернопіль вимушено зупинили: яка причина

Адріана Муллаянова
11 жовтня, 2025 субота
14:10
Суспільство Інтерсіті+, потяг

Ранком суботи, 11 жовтня 2025 року, було отримано повідомлення про замінування трьох українських поїздів далекого сполучення

Зміст

Про це поінформувала Укрзалізниця.

 Йдеться про такі рейси:

  • №68/20 Київ – Варшава;
  • №733 Дніпро – Київ ;
  • №748 Тернопіль – Київ.

"Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили поїзди на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено", – повідомила УЗ.

За даними ТГ-канала "Твій Київ", пасажирів поїзда Інтерсіті "Київ-Дніпро" екстрено зупинили біля міста Корсунь-Шевченківського, що на Київщині.

  • Починаючи з 10 жовтня, Укрзалізниця запустилає щоденне сполучення між Україною та Румунією. Потяг курсуватиме з Києва до Бухаресту через Вінницю, Жмеринку та Могилів-Подільський.
