Укрзалізниця запускає щоденне сполучення з Бухарестом: квитки вже в продажу
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденне сполучення між Україною та Румунією. Потяг курсуватиме з Києва до Бухаресту через Вінницю, Жмеринку та Могилів-Подільський
Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.
Маршрут поїзда пролягатиме через такі міста: Київ, Вінниця, Жмеринка, Могилів-Подільський, а далі – через Велчинець, Унгени, Ясси до Бухареста.
Поїзд вирушатиме з Києва о 06:30 та прибуватиме до столиці Румунії о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення з Бухареста відбуватиметься о 19:10 з прибуттям до Києва о 19:41.
Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord, звідки регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.
Вартість квитка у купейному вагоні становитиме приблизно 3800 гривень. Придбати квитки вже можна на офіційному сайті Укрзалізниці або через мобільний застосунок компанії.
- Відомий український композитор і піаніст Євген Хмара зіграв на білому роялі прямо у вагоні поїзда Київ – Львів. 5 жовтня віртуоз виступить із новою концертною програмою у Львівській опері.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе