Укрзалізниця запускає щоденне сполучення з Бухарестом: квитки вже в продажу

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

Маршрут поїзда пролягатиме через такі міста: Київ, Вінниця, Жмеринка, Могилів-Подільський, а далі – через Велчинець, Унгени, Ясси до Бухареста.

Поїзд вирушатиме з Києва о 06:30 та прибуватиме до столиці Румунії о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення з Бухареста відбуватиметься о 19:10 з прибуттям до Києва о 19:41.

Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord, звідки регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.

Вартість квитка у купейному вагоні становитиме приблизно 3800 гривень. Придбати квитки вже можна на офіційному сайті Укрзалізниці або через мобільний застосунок компанії.