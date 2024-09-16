"Повінь найближчим часом не загрожує": Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати в Україні 17 вересня
У вівторок, 17 вересня, в більшості регіонів України переважатиме суха та тепла погода - опадів не очікується
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Нас хвилює, чи торкнеться шторм України? Ні", - заспокоїла Діденко.
За її словами, 17 вересня в більшості областей переважатиме суха погода. Проте на крайньому заході України та місцями у південній частині можливі локальні дощі.
"Вітер східного походження буде й далі рвучким, а до штормового - на Лівобережжі України", - додала синоптикиня.
Як повідомляється, температура повітря становитиме у вівторок вдень +23...+28 °C, на Закарпатті та навколо Карпат +17...+21 °C.
Яка погода в Києві
У Києві 17 вересня очікується тепла погода з температурою повітря +25...+26 °C.
"Вітер ще завіватиме, але завтра вдень трохи вгомониться. Опади в столиці малоймовірні", - додала синоптикиня.
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Унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
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