"Повінь найближчим часом не загрожує": Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати в Україні 17 вересня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Нас хвилює, чи торкнеться шторм України? Ні", - заспокоїла Діденко.

За її словами, 17 вересня в більшості областей переважатиме суха погода. Проте на крайньому заході України та місцями у південній частині можливі локальні дощі.

"Вітер східного походження буде й далі рвучким, а до штормового - на Лівобережжі України", - додала синоптикиня.

Як повідомляється, температура повітря становитиме у вівторок вдень +23...+28 °C, на Закарпатті та навколо Карпат +17...+21 °C.

Яка погода в Києві

У Києві 17 вересня очікується тепла погода з температурою повітря +25...+26 °C.

"Вітер ще завіватиме, але завтра вдень трохи вгомониться. Опади в столиці малоймовірні", - додала синоптикиня.