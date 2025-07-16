"Позитивно оцінюю цю зміну": військовослужбовець Ігор Луценко про кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко в етері Еспресо.

"Я позитивно оцінюю цю зміну. Мені здається, що міністр оборони - завжди якась була така недостатньо сильна посада. Порівняно з попередниками, чисто якщо номінально дивитися на, так би мовити, вагу персони, то це вже трошки вище - це перше. По-друге, взагалі мені імпонує той підхід, що от людина раніше очолювала Кабмін, ну а його переводять на не менш важливу роботу, тобто якщо його переводять, отже, ця робота не менш важлива - Міністерство оборони. У нас Міністерство оборони традиційно - це одна зі слабких ланок була нашого тилу", - зазначив він.

Ігор Луценко висловив сподівання, що шляхом такої зміни президент України Володимир Зеленський прагне підсилити Міністерство оборони.

"Тобто доводилося нинішній владі якось підпирати цю ланку Міністерством цифрової трансформації, створювати якісь там ще додаткові структури, щоб виконувати, власне, те, що з самого початку у всіх країнах в тій чи іншій формі ініціює і впроваджує Міністерство оборони. Ну, будемо сподіватися, що, мабуть, підхід у Зеленського був такий, що от я зараз кину на Міністерство оборони найкращих своїх людей", - додав військовослужбовець ЗСУ.