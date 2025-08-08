Правозахисниця Денісова пояснила, чи мусять повертати грошову допомогу сім'ї військових, визнаних померлими або безвісти зниклими, які повернулися з полону живими

Про це в ефірі Еспресо сказала правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова.

"Зараз повертаються з полону військові, про яких майже не було згадки, що вони живі. Два-три роки вони мали статус зниклих безвісти за особливих обставин, потім були визнані безвісти відсутніми або взагалі оголошені померлими судом. І людина повертається живою.

У такому випадку, згідно із законом, коли людина повертається й виявляється живою, тобто якщо вона була визнана безвісти відсутньою або померлою, скасовується актовий запис про смерть і рішення суду.

На основі цього місцевий структурний підрозділ ветеранської політики скасовує статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Як наслідок, родина втрачає всі права родини загиблого захисника, і припиняється виплата одноразової державної допомоги", - зазначила Денісова.

За словами правозахисниці, ситуація з поверненням одноразової грошової допомоги є дуже непростою. Український центр захисту прав людини звернувся до Мінветеранів із запитанням: чи зобов'язані члени сімей військовослужбовців, які були визнані померлими або безвісти відсутніми за рішеннями суду, а згодом повернулися з полону живими, повертати одноразову грошову допомогу?

"Ми отримали відповідь Мінветеранів. Цитую: у випадку, якщо військовослужбовець, який вважався померлим або безвісти відсутнім, повертається живим, сім'я, яка отримала одноразову грошову допомогу, повинна повернути її до державного бюджету на рахунок Мінветеранів.

Таким чином ми з'ясували, що позиція Міністерства у справах ветеранів є дуже чіткою: отримані гроші мають бути повернені до державного бюджету. Але в постанові Кабінету міністрів України № 529, яка набула чинності 13 травня, зазначено - у добровільному порядку", - наголосила Денісова.