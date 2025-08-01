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Правозахисниця Денісова розповіла про нові правила виплат військовим після поранень та при інвалідності

Оксана Ліховід
1 серпня, 2025 п'ятниця
10:03
Суспільство Людмила Денісова

З 31 серпня 2025 року в Україні набудуть чинності законодавчі зміни, які розширюють права військовослужбовців на отримання одноразової грошової допомоги у разі поранення, втрати працездатності або встановлення інвалідності

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Про це в ефірі Еспресо сказала правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова.

"Законодавчі зміни щодо виплат військовослужбовцям у разі втрати працездатності або інвалідності внаслідок поранення почнуть діяти з 31 серпня. Раніше військовослужбовець, який зазнав поранення, каліцтва чи інших ушкоджень здоров'я, внаслідок чого втратив працездатність, але без офіційного встановлення інвалідності, мав право на одноразову грошову допомогу лише за умови, що пройде відповідні процедури протягом трьох місяців після отримання травми. Цей строк був занадто коротким - адже людині потрібно пройти реабілітацію, зібрати всі документи, пройти медичні та бюрократичні процедури.

До нас зверталося багато військових, які просто не встигали оформити документи вчасно. Як наслідок, уповноважені органи відмовляли у виплаті. Тепер цей термін подовжено - оформлення допомоги можливе протягом року після поранення", - зазначила Денісова.

За словами правозахисниці, це важливий крок до захисту прав військовослужбовців, адже долати бюрократичні перепони надзвичайно складно. Закон нарешті став на бік захисника.

"Крім того, зміни торкнулися і військовослужбовців, яким встановлено групу інвалідності. Раніше тут існувала правова невизначеність: у законі було зазначено, що, наприклад, за першу групу інвалідності виплачується одноразова допомога в розмірі 400 прожиткових мінімумів. Але не було чітко вказано, з якого саме розрахунку, тобто які саме прожиткові мінімуми маються на увазі.

Тепер це уточнено: сума грошової допомоги визначається на основі прожиткового мінімуму, встановленого Державним бюджетом України на 1 січня того року, в якому людині встановлено інвалідність. Наприклад, якщо інвалідність встановлено у 2025 році, то розрахунок відбувається з прожиткового мінімуму 3028 гривень, і це 400 прожиткових мінімумів для першої групи інвалідності, 300 - для другої групи, 250 - для третьої", - пояснила Денісова.

  • Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 липня, підписав закон, який передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень сім’ям загиблих у полоні військових незалежно від причини смерті.

     

Теги:
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Україна
Верховна Рада
військові
Людмила Денісова
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