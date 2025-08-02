Президент нагородив орденом Свободи журналістку Вікторію Рощину, загиблу у полоні РФ

Про це стало відомо з указу №569/2025, розміщеного 1 серпня на сайті президента.

"За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини постановляю нагородити орденом Свободи РОЩИНУ Вікторію Володимирівну - правозахисницю, тележурналістку, військову кореспондентку (посмертно)", - йдеться в указі.

Президент Зеленський зазначив, що загибла журналістка була однією з тих, хто говорив правду про війну. Вона працювала на фронті, на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життям.

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"У лютому цього року її тіло з численними слідами катувань повернули в Україну. Відтоді тривали всі відповідні експертизи. Сьогодні ми вшановуємо Вікторію Рощину посмертно. Вона нагороджена орденом Свободи. За непохитну віру в те, що свобода здолає все. Шана і світла памʼять Вікторії Рощиній", - додав Зеленський.

Зазначимо, що орден Свободи - державна нагорода України, що вручається за видатні заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, розвитку демократії та захисті прав і свобод громадян. Це найвища нагорода, якою можуть бути відзначені як громадяни України, так і іноземці.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти. 11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії. Вона розповіла, що її тиждень утримували в Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що від 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок.

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року. 10 жовтня стало відомо, що Вікторія Рощина загинула. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством. За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.

11 жовтня Офіс генерального прокурора України докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення Рощиної: воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

24 квітня 2025 року в Україну повернули тіло жінки. Пізніше стало відомо, що деякі внутрішні органи, зокрема, мозок, очні яблука та частина трахеї, були відсутні.

29 травня відбулася церемонія нагородження конкурсу "Честь професії 2025". Журналістці Вікторії Рощиній посмертно присудили відзнаку "За відданість професії за найтяжчих умов".

8 серпня у Києві відбудеться прощання з журналісткою, яка загинула в російському полоні торік.