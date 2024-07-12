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Принц Гаррі отримав нагороду за заснування Ігор нескорених для поранених військовослужбовців

12 липня, 2024 п'ятниця
13:27
Суспільство Принц Гаррі

Молодший син короля Великої Британії герцог Сассекський отримав нагороду Пета Тіллмана на знак визнання його роботи - заснування змагань "Ігри нескорених"

Зміст

Про це пише АВС News.
 
Принц Гаррі отримав престижну премію Пета Тіллмана на церемонії ESPY Awards у Лос-Анджелесі. Герцога Сассекського нагородили за заснування Ігор нескорених – найбільшого в світі міжнародного заходу для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми або захворювання, виконуючи свої службові обов’язки. Його відзначили за "невтомну роботу з надання позитивного впливу на спільноту ветеранів".

"Я стою тут не як принц Гаррі, лауреат нагороди Пет Тіллман, а як голос від імені Invictus Games Foundation (Фонд Ігор нескорених, - ред.) і тисяч ветеранів і військових з понад 20 країн, які зробили Ігри нескорених реальністю. Ця нагорода належить їм, а не мені", - сказав принц Гаррі, отримуючи нагороду.

Він зазначив, що для нього дуже важливо відзначати "спортсменів і їхні дивовижні сім’ї", а також їхні досягнення, дух і мужність при кожній нагоді. 

"Такі моменти допомагають нам охопити тих, хто найбільше потребує Ігор нескорених, і зменшити кількість ветеранів, які щодня вчиняють самогубство лише в цій країні", - наголосив принц Гаррі.

Принц Гаррі, який служив у британській армії 10 років, організував перші Ігри нескорених у Лондоні в 2014 році. Відтоді Ігри відбулися в Орландо, Торонто, Сіднеї, Дюссельдорфі та Гаазі. Цьогоріч відзначають десяту річницю змагань. 

Протягом десяти років військової служби, яка закінчилася в 2015 році, Гаррі дослужився до звання командира гелікоптера Apache. Відомий в армії як капітан Гаррі Уельс, він двічі відправлявся в Афганістан, з 2007 по 2008 рік, а потім знову з 2012 по 2013 рік.

Україна долучилась до Ігор нескорених у 2017 році, дебютувавши на Іграх в Торонто, а участь в Іграх у 2025 році стане ювілейною для нашої країни — українська збірна впʼяте продемонструє нескореність наших воїнів.

Ігри нескорених у Ванкувері-Вістлері 2025 стануть першими в історії зимовими гібридними Іграми. Учасники візьмуть участь у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних, включаючи нові зимові види спорту: гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон і керлінг на кріслах колісних.

Премія Пета Тіллмана за заслуги "вручається людині, яка має сильний зв'язок зі спортом і служила іншим, що перегукується зі спадщиною колишнього гравця НФЛ і рейнджера армії США Пета Тіллмана". 

Теги:
Спорт
Ігри нескорених
Принц Гаррі
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