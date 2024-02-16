ПриватБанк попередив про регламентні роботи: будуть призупинені операції з картками

Про це повідомляє офіційний фейсбук ПриватБанку.

"Планові роботи необхідні, щоб збільшити можливості та безпеку операцій з картками", йдеться у повідомленні.

У ніч на 17 лютого, з 00:05 і до 04:05, тимчасово будуть призупинені операції з картками. Також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-терміналів банку.

"Зазвичай регламентні роботи відбуваються у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Але якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!", - йдеться у повідомленні.