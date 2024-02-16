ПриватБанк попередив про регламентні роботи: будуть призупинені операції з картками
У ніч з 16 на 17 лютого у ПриватБанку будуть проводитись регламентні роботи
Про це повідомляє офіційний фейсбук ПриватБанку.
"Планові роботи необхідні, щоб збільшити можливості та безпеку операцій з картками", йдеться у повідомленні.
У ніч на 17 лютого, з 00:05 і до 04:05, тимчасово будуть призупинені операції з картками. Також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-терміналів банку.
"Зазвичай регламентні роботи відбуваються у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Але якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!", - йдеться у повідомленні.
- 15 лютого стало відомо, що клієнти ПриватБанку зможуть отримати переказ із Польщі як у гривні на власний рахунок чи картку, так і в польських злотих на валютний рахунок (PLN).
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