ПриватБанк попередив про тимчасову зупинку операцій з картками та банкоматами

Про це інформує пресслужба ПриватБанку.

"В ніч на 22 червня 2024 року ПриватБанк проводить планові регламенти роботи процесингового центру, щоб збільшити потужність та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками", - зазначили у пресслужбі.

Згідно з повідомленням, протягом зазначеного часу банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками, банкоматами, терміналами самообслуговування та POS-терміналами банку.

У ПриватБанку пояснили, що регламентні роботи тривають у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

"Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками - радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин", - порадили у пресслужбі банку.