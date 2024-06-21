ПриватБанк попередив про тимчасову зупинку операцій з картками та банкоматами
У ніч на суботу, 22 червня, державний банк України ПриватБанк проводитиме регламентні роботи процесингу. Скористатись карткою та банкоматом буде неможливо з 00:05 і до 07:00
Про це інформує пресслужба ПриватБанку.
"В ніч на 22 червня 2024 року ПриватБанк проводить планові регламенти роботи процесингового центру, щоб збільшити потужність та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками", - зазначили у пресслужбі.
Згідно з повідомленням, протягом зазначеного часу банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками, банкоматами, терміналами самообслуговування та POS-терміналами банку.
У ПриватБанку пояснили, що регламентні роботи тривають у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.
"Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками - радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин", - порадили у пресслужбі банку.
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1 квітня повідомлялось, що ПриватБанк розширив географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам. До переліку країн додали Естонію, Латвію, Італію, Словаччину та Угорщину.
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