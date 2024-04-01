ПриватБанк розширив перелік країн, до яких доставлятиме свої банківські картки

Про це інформує пресслужба ПриватБанку.

Так, від початку квітня у Приват24 відкрито замовлення карток з доставкою кур’єром Nova Post на будь-яку адресу в Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині.

Загалом до переліку країн, у які ПриватБанк доставляє свої картки входять 11 країн Європи:

Польща,

Молдова,

Литва,

Німеччина,

Чехія,

Румунія,

Естонія,

Латвія,

Італія,

Словаччина,

Угорщина.

"До кінця квітня 2024 року доставка карток всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24 та замовили доставку картки, буде безкоштовною", - йдеться у повідомленні.

Аби отримати картку клієнту необхідно оформити заявку у Приват24 та отримати її у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні та через кур’єра Nova Post в перелічених країнах.