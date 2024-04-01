Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство ПриватБанк розширив перелік країн, до яких доставлятиме свої банківські картки

ПриватБанк розширив перелік країн, до яких доставлятиме свої банківські картки

1 квітня, 2024 понедiлок
14:00
Суспільство ПриватБанк

ПриватБанк розширив географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам. До переліку країн додали Естонію, Латвію, Італію, Словаччину та Угорщину

Про це інформує пресслужба ПриватБанку.

Так, від початку квітня у Приват24 відкрито замовлення карток з доставкою кур’єром Nova Post на будь-яку адресу в Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині.

Загалом до переліку країн, у які ПриватБанк доставляє свої картки входять 11 країн Європи:

  • Польща,
  • Молдова,
  • Литва,
  • Німеччина,
  • Чехія,
  • Румунія,
  • Естонія,
  • Латвія,
  • Італія,
  • Словаччина, 
  • Угорщина.

"До кінця квітня 2024 року доставка карток всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24 та замовили доставку картки, буде безкоштовною", - йдеться у повідомленні.

Аби отримати картку клієнту необхідно оформити заявку у Приват24 та отримати її у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні та через кур’єра Nova Post в перелічених країнах.

  • Нагадуємо, ПриватБанк удвічі знизив вартість міжнародних карткових переказів. Акція діятиме до кінця квітня.

Теги:
Світ
Польща
Словаччина
Латвія
Чехія
Італія
Молдова
Естонія
Румунія
Німеччина
Приватбанк
Нова пошта
Литва
Угорщина
Читайте також:
31 березня, 2024 неділя
В Харкові активізувались "ждуни" Росії, - депутатка облради Куц
Донеччина, Авдіївка, Желанне
1 квітня, 2024 понедiлок
В ISW назвали напрямок, на якому РФ може розпочати новий масштабний наступ
Ілон Маск
31 березня, 2024 неділя
"Впаде і Одеса": Маск видав свій прогноз щодо війни в Україні
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.89
    Купівля 38.89
    Продаж 39.43
  • EUR
    Купівля 42.09
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
1 квітня
14:37
санкції проти Росії
Розвідка Британії: через санкції Росія купує товари для військової промисловості на 60% дорожче
14:26
СБУ заочно оголосила підозру пропагандистці Симоньян, яка закликала вбивати українських дітей
14:12
Нардеп Юрчишин розповів, чи можуть в Україні заблокувати Telegram і чи буде це зазіханням на свободу слова
14:05
OPINION
Олексій Петров
Пʼять років керівництва невігласів
14:03
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
У березні ППО Сухопутних військ знищила 326 російських дронів
13:52
На фото: гурт Sum 41
​​Гурт Sum 41, який оголосив про розпад, випустив прощальний альбом Heaven :x: Hell
13:52
Залізниця
Залізницю з Ростова до Криму РФ будує, щоб забезпечити свої війська на півдні України, - речник ВМС Плетенчук
13:44
військовий квиток, мобілізація
Мобілізація в Україні: 53,9% опитаних заявили, що ухилянтів "можна зрозуміти"
13:25
У Єкатеринбурзі горить Уралмаш - одне з найбільших машинобудівних підприємств Росії
13:23
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Іран попередив Росію про загрозу перед терактом у Москві, - Reuters
13:19
Наталія Гуменюк
У Росію прибув новий вантаж з Ірану, що містить комплектуючі для виробництва БПЛА, - Гуменюк
13:03
Удар російського безпілотника по Києву
За три місяці росіяни випустили по Києву понад 180 ракет і безпілотників
12:57
На фото: Палітурка з людської шкіри на книжці Des Destinées de l’âme
З етичних міркувань: бібліотека Гарварду зняла з книжки ХІХ ст. обкладинку з людської шкіри
12:55
Молдова
У Молдові стартували міжнародні військові навчання JCET-2024, до яких долучилися США та Румунія
12:55
Microsoft
Microsoft планує продавати Teams і Office окремо на тлі антимонопольних перевірок
12:52
яйця
В аграрному комітеті ВР спрогнозували, як навесні зміняться ціни на продукти в Україні
12:47
Ексклюзив
Олег Рибачук
"Це зміни Єрмака, не Зеленського": політик Рибачук про кадрові рішення в державних інституціях
12:46
Російська розвідка причетна до випадків "гаванського синдрому", – розслідування
12:36
ракета Х-101
У російському Красноармійську впали уламки ракети Х-101, - росЗМІ
12:35
У Чернігові затримали працівника Укрзалізниці, який готував ракетний удар по залізничній лінії
12:23
телемарафон
Нардеп Юрчишин припустив імовірність закриття телемарафону: коли та за яких умов
12:10
Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал, Флорида
NASA планує почати вирощувати рослини на Місяці у 2026 році
12:04
опалення
"Час відходити від великої централізації": Терехов розповів про підготовку до нового опалювального сезону в Харкові
12:01
OPINION
Віктор Каспрук
Чому вікіпедія для росіян більший ворог, аніж горілка
11:52
На фото: Голосування у Дії за Нацжурі Євробачення-2024
Українці в Дії обрали склад нацжурі Євробачення-2024
11:52
Крістіан Лінднер
Голова мінфіну Німеччини виступив проти повернення обов'язкового призову до армії: причина
11:40
на фото прикордонник
Прикордонники запобігли спробі ворожої ДРГ проникнути на Сумщину
11:29
На фото: Логотип Євробачення-2024
Євробачення-2024: Україна вибула з трійки фаворитів букмекерів
11:25
Весна у Києві
Тепло, наче в травні: в Україні зафіксували два температурні рекорди
11:24
Інтерв’ю
Андрій Когут
Андрій Когут: Найпоширеніша історична брехня РФ - про те, що українська незалежність сталася сама собою і ніхто за неї не боровся
11:16
електроенергія, шахеди
РФ ударила по високовольтній підстанції у Запорізькій області: ситуація в енергосистемі станом на 1 квітня
11:13
Україна Японія
Україна отримала $118 млн від уряду Японії на охорону здоров’я та відновлення
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
У США можуть проголосувати за допомогу Києву, а в Україні мали б бути вибори президента. Акценти світових ЗМІ 1 квітня
11:08
Ексклюзив
Росіянам знадобилося півтора місяця, щоб поновити масштабні ракетні удари: експерт із питань нацбезпеки Варченко про темпи відновлення ракет у РФ
10:55
авто
У березні в Україні продали понад 6 тис. легкових авто: яку марку купували найчастіше
10:50
малюнок, діти
У Харкові завершують будівництво першої з дев'яти підземних шкіл
10:43
Христина Соловій
Соловій розповіла, з ким зустрічається після розриву з Жаданом
10:39
Ігор Терехов
Терехов прокоментував чутки про підготовку наступу РФ на Харків і можливість евакуації
10:21
У Харкові затримали працівницю дитсадка: її підозрюють у коригуванні ракетних ударів РФ по місту
10:07
OPINION
Володимир Єрмоленко
"Мертві душі" Гоголя як головна метафора "русского міра"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV