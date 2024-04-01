ПриватБанк розширив перелік країн, до яких доставлятиме свої банківські картки
ПриватБанк розширив географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам. До переліку країн додали Естонію, Латвію, Італію, Словаччину та Угорщину
Про це інформує пресслужба ПриватБанку.
Так, від початку квітня у Приват24 відкрито замовлення карток з доставкою кур’єром Nova Post на будь-яку адресу в Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині.
Загалом до переліку країн, у які ПриватБанк доставляє свої картки входять 11 країн Європи:
- Польща,
- Молдова,
- Литва,
- Німеччина,
- Чехія,
- Румунія,
- Естонія,
- Латвія,
- Італія,
- Словаччина,
- Угорщина.
"До кінця квітня 2024 року доставка карток всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24 та замовили доставку картки, буде безкоштовною", - йдеться у повідомленні.
Аби отримати картку клієнту необхідно оформити заявку у Приват24 та отримати її у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні та через кур’єра Nova Post в перелічених країнах.
- Нагадуємо, ПриватБанк удвічі знизив вартість міжнародних карткових переказів. Акція діятиме до кінця квітня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.89 Купівля 38.89Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.09Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе