"Призведе до провисання критичних напрямків": Климпуш-Цинцадзе про об'єднання посад Стефанішиної

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

На думку нардепки, обʼєднання портфелів Ольги Стефанішиної є "ризикованим експериментом".

"Я вважаю, що навіть якщо Юлій Цезар обʼєднував ці всі три портфелі в одній особі, він би теж не впорався, і це неминуче призведе до провисання критичних для нас напрямків. Я, наприклад, вважаю, що це ризикований такий експеримент. А якщо одночасно це буде підкріплено тим, що хтось сильний буде очолювати цю місію, можливо, це хоч трохи врятує ситуацію, але дипломати на місцях можуть набагато менше ніж урядовці у центрі", - пояснила вона.

Також Климпуш-Цинцадзе розповіла, що на тлі "перезавантаження" українського уряду вона отримувала повідомлення від партнерів з різних держав та інституцій.

Вона зазначила, що зокрема з європейських інституцій були отримані "сигнали стурбованості" через те, що новим міністрам потрібен час, аби вивчити тематику й працювати зі своїм напрямком.

"Але одночасно всі мої контакти говорять про те, що це про вибудову довіри. Напевно, у цьому контексті добре, що віцепремʼєрка залишається далі зі своїми повноваженнями щодо європейської євроатлантичної інтеграції, але Міністерство юстиції - це міністерство, яке, як на мене, потребує від будь-якої особи, яка його очолює, 120% уваги", - додала вона.