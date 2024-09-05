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"Призведе до провисання критичних напрямків": Климпуш-Цинцадзе про об'єднання посад Стефанішиної

Дар'я Куркіна
5 вересня, 2024 четвер
19:48
Суспільство Іванна Климпуш-Цинцадзе

Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що обʼєднання посад віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної може спричинити "провисання критичних напрямків"

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Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

На думку нардепки, обʼєднання портфелів Ольги Стефанішиної є "ризикованим експериментом".

"Я вважаю, що навіть якщо Юлій Цезар обʼєднував ці всі три портфелі в одній особі, він би теж не впорався, і це неминуче призведе до провисання критичних для нас напрямків. Я, наприклад, вважаю, що це ризикований такий експеримент. А якщо одночасно це буде підкріплено тим, що хтось сильний буде очолювати цю місію, можливо, це хоч трохи врятує ситуацію, але дипломати на місцях можуть набагато менше ніж урядовці у центрі", - пояснила вона.

Також Климпуш-Цинцадзе розповіла, що на тлі "перезавантаження" українського уряду вона отримувала повідомлення від партнерів з різних держав та інституцій.

Вона зазначила, що зокрема з європейських інституцій були отримані "сигнали стурбованості" через те, що новим міністрам потрібен час, аби вивчити тематику й працювати зі своїм напрямком.

"Але одночасно всі мої контакти говорять про те, що це про вибудову довіри. Напевно, у цьому контексті добре, що віцепремʼєрка залишається далі зі своїми повноваженнями щодо європейської євроатлантичної інтеграції, але Міністерство юстиції - це міністерство, яке, як на мене, потребує від будь-якої особи, яка його очолює, 120% уваги", - додала вона.

  • 5 вересня Верховна Рада України підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України. 3 вересня вона написала заяву про відставку з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
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