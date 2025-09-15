Продукти з інтернет-магазину АТБ тепер можна отримати у відділеннях Укрпошти
Національний ритейлер "АТБ-маркет" продовжує вдосконалювати сервіс доставки з інтернет-магазину, щоб покупки стали ще простішими та доступнішими для кожного українця. Відтепер покупці мережі, окрім кур’єрської доставки та самовивезення з магазинів, можуть отримати замовлення в найближчому відділенні Укрпошти
Новий сервіс АТБ значно розширює географію доставки та дає змогу отримувати улюблені продукти й товари першої необхідності за приємними цінами навіть там, де немає магазинів АТБ. Відділення Укрпошти працюють у сотнях маленьких міст і селищ по всій країні, тож такий сервіс – ще один спосіб виявити турботу до рідних, які не поруч.
Замовлення товарів з інтернет-магазину АТБ та їхня доставка через Укрпошту значно розширює географію покупок і надає реальну можливість громадянам дбати про близьких, які мешкають далеко від великих міст. Обрати товари, замовити та оплатити їх можна на сайті АТБ онлайн, а доставка сплачується безпосередньо під час отримання у відділенні Укрпошти.
"Ми прагнемо, щоб товари за вигідними цінами в АТБ були доступні кожному — незалежно від того, живе людина у великому місті чи у віддаленому селі. Доставка через Укрпошту робить цей сервіс максимально зручним для мільйонів українців", — зазначають у компанії.
Нагадаємо, онлайн-магазин АТБ розпочав роботу під час суворого коронавірусного карантину та став справжнім порятунком для мільйонів громадян. Відтоді кількість клієнтів лише зростає. Наразі при замовленні через інтернет-магазин АТБ покупцям доступні сервіси кур’єрської доставки, самовивіз уже зібраних товарів із вказаного магазину і, відтепер, ще й доставка покупок у будь-яке відділення Укрпошти.
З початку поточного року інтернет-магазин наявний в оновленому мобільному додатку АТБ 2.0, ставши важливою складовою цифрової екосистеми АТБ та зручним інструментом для мільйонів українських родин.
