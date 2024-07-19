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Ексклюзив

Проштовхували швидко, щоб без обговорень погодити схему: юристка Щербан про розгляд ВР законопроєкту про угоди зі слідством щодо корупційних злочинів

19 липня, 2024 п'ятниця
17:44
Суспільство Верховна Рада

Олена Щербан, керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції, зазначила щодо пришвидшення розгляду у Верховній Раді проєкту закону №11340 про угоди з визнання провини в корупційних справах пов'язано з тим, що більше десятка народних депутатів сьогодні перебувають під підозрами у корупції

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Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У Верховній Раді були виступи депутатів, які є прихильниками іншої ідеї, тому пояснювали про що йдеться у законопроєкті №11340.  Крім того, у Центрі протидії корупції за кілька годин до голосування у парламенті детально розписували у чому проблема цього законопроєкту. На жаль, ми не змогли це пояснити раніше, тому що у ВР дуже раптово внесли цей законопроєкт у порядок денний", - зауважила керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції.

За її словами, раніше цей проєкт закону раптово був розглянутий і на комітеті, без оголошень, попереджень, запрошень антикорупційних органів, які також виступили проти цієї версії законопроєкту.

"На мій погляд, цей законопроєкт проштовхували так швидко з тією метою, щоб якось тихо, без обговорення вдалося погодити цю схему. Щобільше, правоохоронний комітет парламенту планував опрацювати до другого читання даний проєкт закону вже за тиждень та наступного тижня розглянути його по суті. В чому причина цієї історії? Я нагадаю, що більше десятка народних депутатів сьогодні перебувають під підозрами у корупції, багато справ яких зараз розглядається Вищим антикорупційним судом. Тому я дозволю собі припустити, що таке пришвидшення пов'язане з тим, що є бажання скористатися новими правилами, аби уникнути реальної відповідальності у вигляді позбавлення волі", - резюмувала Олена Щербан.

  • 18 липня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні по корупційних злочинах.
  • 19 липня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішин розповіла, що законопроєкт щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні по корупційних злочинах вже оцінює Європейська комісія.
Теги:
Україна
Верховна Рада
корупція в Україні
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