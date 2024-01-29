"Просто гуляти нема можливості": Зеленський поділився, де і коли займається спортом

Про це він сказав під час інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

Президент України Володимир Зеленський, який до повномасштабного вторгнення Росії часто демонстрував свою прихильність до активного способу життя, поділився, чи продовжує фізичну активність в умовах великої війни.

"Я дуже стараюсь, намагаюсь мати 40 хвилин — максимум 1 годину для будь-яких рухів, скажу вам відверто. Просто гуляти у мене немає можливості, ви розумієте чому. У мене є великий комплекс, у будь-якому місці, навіть тут, я можу це зробити. Тобто де ти це робиш, немає значення", - наголосив президент.

Зеленський поділився, що найважче для нього у заняттях спортом — це подолати лінощі.

"Має значення тільки одне — це побороти ледачість зранку або пізно ввечері, коли ти повертаєшся з одного кабінету в інший кабінет, або зранку, дуже рано перед душем", - додав він.

Раніше президент зазначив, що вже не в тому віці, коли може собі дозволити їсти багато солодкого.

