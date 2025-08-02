Провела в окупації майже 11 років: з ТОТ вдалося повернути 19-річну дівчину
На підконтрольну українському уряду територію вдалося повернути 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Повернути дівчину вдалося в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.
"Вона свідомо уникала будь-яких контактів з окупаційною владою та відмовлялася брати участь у заходах із нав’язування проросійської ідеології", - зазначив Андрій Єрмак.
Він також розповів, що, попри всі обмеження, дівчина дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського вищого навчального закладу.
- 1 серпня з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще одну групу дітей. Серед них дівчинка, яку били в російській школі, бо вона носила вишиванку.
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