Провела в окупації майже 11 років: з ТОТ вдалося повернути 19-річну дівчину

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Повернути дівчину вдалося в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

"Вона свідомо уникала будь-яких контактів з окупаційною владою та відмовлялася брати участь у заходах із нав’язування проросійської ідеології", - зазначив Андрій Єрмак.

Він також розповів, що, попри всі обмеження, дівчина дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського вищого навчального закладу.