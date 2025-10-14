Психологічна підтримка, яка завжди поряд: про мобільний застосунок для ветеранів, родин та цивільних в умовах війни

Еспресо розповість про ідею створення мобільного застосунку, що там можна дізнатись як допомогти собі чи близьким у критичних ситуаціях.

Як виникла ідея застосунку

Громадська організація "Вільний вибір" працює з військовими та їхніми родинами ще з 2015 року. У них виникла ідея створити мобільний застосунок з психологічної допомоги ще до повномасштабного вторгнення, коли фахівці зрозуміли, що людям потрібен інструмент підтримки. Після 24 лютого 2022 року ця потреба лише посилилася.

"Застосунок першопочатково створили у 2022 році, а 2023-го вже вийшов на загальне користування для ветеранів та ветеранок з метою психологічної підтримки, яка завжди під рукою, як ми кажемо - у кишені", – розповідає менеджерка мобільного застосунку, психологиня, Катерина Криленко.

Головна ідея, каже вона, полягала в тому, щоб надати допомогу незалежно від обставин. Додаток містить детальний опис базових психологічних станів, допомагає їх ідентифікувати та пропонує практичні інструменти самодопомоги.

"База" є ресурсом, який можна використати в будь-яких умовах, де б військові не були. Коли немає доступу до ліній кризового зв'язку, або немає можливості попрацювати з психологом, терапевтом, або ж просто – ще немає готовності й бажання працювати", – пояснює фахівчиня.

Спочатку "Базу" створювали, як ветеранський проєкт, але дуже швидко її аудиторія розширилася.

"Ми бачимо, що застосунок набув популярності не тільки серед ветеранів і ветеранок, а й серед їхніх родин та цивільних людей. Психіка працює однаково у всіх. Ми відрізняємось лише досвідом і тим, як проживаємо певні ситуації", – розповідає Катерина Криленко. Тому, команда розробників постійно оновлює застосунок, додаючи нові розділи для різних категорій користувачів.

"У новому оновленні розширюємо категорії для родин військовополонених і зниклих безвісти, а також додаємо більше матеріалів з першої психологічної допомоги", — зазначає вона.

Щоб зробити інформацію більш зручною, у додатку з’являться фільтри для персоналізації контенту. Користувач зможе обрати свою категорію або ознайомитися з усіма матеріалами одразу.

Як "База" допомагає під час кризових ситуацій

Один із важливих напрямів – допомога під час гострих кризових моментів, наприклад, масованих ракетних обстрілів.

"Якщо людину починає трусити, збивається дихання, у таких випадках важливо знати, що робити. Ми додаємо розділ "Перша психологічна допомога", де можна знайти прості техніки, зокрема "дихання по квадрату", яке допомагає стабілізуватися й зменшити фізіологічні прояви паніки", – пояснює Криленко.

Психологи, які розробили застосунок, наголошують, що працюють виключно з доказовими психотерапевтичними методами, адаптованими під українські реалії.

"Ми не вигадуємо власних технік. Ми беремо перевірені підходи й робимо їх доступними для людей. Радимо завчасно встановити застосунок і додати в обрані ті стани, з якими людина стикається найчастіше – це як із першою домедичною допомогою, треба знати, що робити, до того, як трапиться критична ситуація", – каже психологиня.

У додатку також є функція "Поставити питання психологу". На повідомлення відповідають реальні фахівці. Однак ця функція не є кризовою лінією, відповіді надходять через декілька днів. Для термінових випадків "База" містить список контактів кризових ліній партнерів.

Нині застосунком користується 50 тисяч осіб.

"База" як доповнення, а не заміна терапії

Попри свою популярність, розробники наголошують, мобільний застосунок – це інструмент самодопомоги, але не заміна психотерапії.

"Ми завжди підкреслюємо та особливо наголошуємо, "База" не є заміною повноцінної терапії. Це освітній ресурс, який допомагає зрозуміти, що з вами відбувається, і дає основні знання, на які часто не вистачає часу", – пояснює Криленко.

Психологічний додаток може закрити частину питань, які фізично не встигає покрити військовий психолог. А це – можливість отримати підтримку тут і зараз, кажуть у ГО "Вільний вибір".

Навіть найкращий цифровий інструмент не здатен вирішити глибинні психологічні конфлікти, кажуть психологи.

"Застосунок не може замінити психотерапію, адже внутрішні конфлікти чи наслідки тривалого перебування у травматичних ситуаціях потребують особистої роботи з вузьким спеціалістом. Наш мобільний застосунок з психологічної допомоги, може стати першим помічником у стабілізації, але не альтернативою професійній допомозі".

Щоб користувачі мали можливість знайти перевірених спеціалістів, у "Базі" є розділ із контактами партнерських організацій, які надають безоплатну та довготривалу психологічну підтримку.

"Ми хочемо, щоб люди не лише думали, що "мені треба звернутися", а й точно знали, куди звернутися по допомогу", – наголошує експертка Криленко.

"Червоні прапорці": коли варто звернутися до психолога

Головна умова ефективності терапії – власна готовність людини, адже терапію нав'язувати не можна. Втім, є ознаки, які можуть свідчити про потребу звернутися до фахівця: порушення сну чи апетиту, втрата інтересу до спілкування або діяльності, яка раніше приносила задоволення, постійне бажання ізолюватися, уникати людей, погіршення фізичного самопочуття, без очевидних причин.

Катерина Криленко радить перед тим, як пропонувати комусь звернутися по допомогу, самому піти на консультацію, бо власний приклад мотивує інших краще за будь-які слова.

"Ми не завжди можемо знати, як почувається інша людина. Але можемо відповідати за себе і цим показати, що звернення по допомогу є нормальним і зрілим кроком", – підсумувала експертка.