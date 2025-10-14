Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Суспільство Психологічна підтримка, яка завжди поряд: про мобільний застосунок для ветеранів, родин та цивільних в умовах війни

Психологічна підтримка, яка завжди поряд: про мобільний застосунок для ветеранів, родин та цивільних в умовах війни

Тетяна Яворська
14 жовтня, 2025 вiвторок
14:42
Суспільство солдат

Мобільний застосунок "База" створили для психологічного супроводу захисників та захисниць. Але з часом його удосконалили й тепер тут можуть надати першу психологічну допомогу ветеранам, родинам зниклих безвісти й цивільним українцям

Зміст

Еспресо розповість про ідею створення мобільного застосунку, що там можна дізнатись як допомогти собі чи близьким у критичних ситуаціях.

Як виникла ідея застосунку

Громадська організація "Вільний вибір" працює з військовими та їхніми родинами ще з 2015 року. У них виникла ідея створити мобільний застосунок з психологічної допомоги ще до повномасштабного вторгнення, коли фахівці зрозуміли, що людям потрібен інструмент підтримки. Після 24 лютого 2022 року ця потреба лише посилилася.

"Застосунок першопочатково створили у 2022 році, а 2023-го вже вийшов на загальне користування для ветеранів та ветеранок з метою психологічної підтримки, яка завжди під рукою, як ми кажемо - у кишені", – розповідає менеджерка мобільного застосунку,  психологиня, Катерина Криленко.

Головна ідея, каже вона, полягала в тому, щоб надати допомогу незалежно від обставин. Додаток містить детальний опис базових психологічних станів, допомагає їх ідентифікувати та пропонує практичні інструменти самодопомоги.

"База" є ресурсом, який можна використати в будь-яких умовах, де б військові не були. Коли немає доступу до ліній кризового зв'язку, або немає можливості попрацювати з психологом, терапевтом, або ж просто – ще немає готовності й бажання працювати", – пояснює фахівчиня.

Спочатку "Базу" створювали, як ветеранський проєкт, але дуже швидко її аудиторія розширилася.

"Ми бачимо, що застосунок набув популярності не тільки серед ветеранів і ветеранок, а й серед їхніх родин та цивільних людей. Психіка працює однаково у всіх. Ми відрізняємось лише досвідом і тим, як проживаємо певні ситуації",  – розповідає Катерина Криленко. Тому, команда розробників постійно оновлює застосунок, додаючи нові розділи для різних категорій користувачів.

"У новому оновленні розширюємо категорії для родин військовополонених і зниклих безвісти, а також додаємо більше матеріалів з першої психологічної допомоги", — зазначає вона.

Щоб зробити інформацію більш зручною, у додатку з’являться фільтри для персоналізації контенту. Користувач зможе обрати свою категорію або ознайомитися з усіма матеріалами одразу.

Як "База" допомагає під час кризових ситуацій

Один із важливих напрямів  –  допомога під час гострих кризових моментів, наприклад, масованих ракетних обстрілів.

"Якщо людину починає трусити, збивається дихання, у таких випадках важливо знати, що робити. Ми додаємо розділ "Перша психологічна допомога", де можна знайти прості техніки, зокрема "дихання по квадрату", яке допомагає стабілізуватися й зменшити фізіологічні прояви паніки",  – пояснює Криленко.

Психологи, які розробили застосунок, наголошують, що працюють виключно з доказовими психотерапевтичними методами, адаптованими під українські реалії.

"Ми не вигадуємо власних технік. Ми беремо перевірені підходи й робимо їх доступними для людей. Радимо завчасно встановити застосунок і додати в обрані ті стани, з якими людина стикається найчастіше  –  це як із першою домедичною допомогою, треба знати, що робити, до того, як трапиться критична ситуація", – каже психологиня.

У додатку також є функція "Поставити питання психологу". На повідомлення відповідають реальні фахівці. Однак ця функція не є кризовою лінією, відповіді надходять через декілька днів. Для термінових випадків "База" містить список контактів кризових ліній партнерів.

Нині застосунком користується 50 тисяч осіб.

"База" як доповнення, а не заміна терапії

Попри свою популярність, розробники наголошують, мобільний застосунок – це інструмент самодопомоги, але не заміна психотерапії.

"Ми завжди підкреслюємо та особливо наголошуємо, "База" не є заміною повноцінної терапії. Це освітній ресурс, який допомагає зрозуміти, що з вами відбувається, і дає основні знання, на які часто не вистачає часу", –  пояснює Криленко.

Психологічний додаток може закрити частину питань, які фізично не встигає покрити військовий психолог. А це  – можливість отримати підтримку тут і зараз, кажуть у ГО "Вільний вибір".

Навіть найкращий цифровий інструмент не здатен вирішити глибинні психологічні конфлікти, кажуть психологи.

"Застосунок не може замінити психотерапію, адже внутрішні конфлікти чи наслідки тривалого перебування у травматичних ситуаціях потребують особистої роботи з вузьким спеціалістом. Наш мобільний застосунок з психологічної допомоги, може стати першим помічником у стабілізації, але не альтернативою професійній допомозі".

Щоб користувачі мали можливість знайти перевірених спеціалістів, у "Базі" є розділ із контактами партнерських організацій, які надають безоплатну та довготривалу психологічну підтримку.

"Ми хочемо, щоб люди не лише думали, що "мені треба звернутися", а й точно знали, куди звернутися по допомогу", – наголошує експертка Криленко.

"Червоні прапорці": коли варто звернутися до психолога

Головна умова ефективності терапії  –  власна готовність людини, адже терапію нав'язувати не можна. Втім, є ознаки, які можуть свідчити про потребу звернутися до фахівця: порушення сну чи апетиту, втрата інтересу до спілкування або діяльності, яка раніше приносила задоволення, постійне бажання ізолюватися, уникати людей, погіршення фізичного самопочуття, без очевидних причин.

Катерина Криленко радить перед тим, як пропонувати комусь звернутися по допомогу, самому піти на консультацію, бо власний приклад мотивує інших краще за будь-які слова.

"Ми не завжди можемо знати, як почувається інша людина. Але можемо відповідати за себе і цим показати, що звернення по допомогу є нормальним і зрілим кроком",  –  підсумувала експертка.

Теги:
Статті
Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
військові
Війна з Росією
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Радіатор опалення
Автор Зіновія Воронович
13 жовтня, 2025 понедiлок
У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії
Автор Юрій Мартинович
13 жовтня, 2025 понедiлок
Попзірка та експрем’єр закрутили пристрасні стосунки: що відомо про зірковий роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо
Автор Ірена Моляр
11 жовтня, 2025 субота
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат
Київ
+7.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
14 жовтня
16:50
Італія повінь
Повені в Мексиці: майже 130 людей загинули або зникли безвісти через сильні дощі
16:37
Генадій Труханов
Зеленський позбавив Труханова українського громадянства. Міський голова Одеси пообіцяв позиватися до суду
16:27
Полковник Мікаель Рандріаріна, що перейшов на сторону протестувальників у Мадагаскарі
Президент Мадагаскару розпустив нижню палату парламенту та втік з країни на тлі антиурядових протестів
16:03
OPINION
"Токсична квітка надії" громадянина Труханова
15:51
Марія Коріна Мачадо
Венесуела закрила посольство в Норвегії після того, як Нобелівську премію миру присудили лідерці опозиції
15:35
індійські сиропи від кашлю
ВООЗ попереджає: індійські сиропи від кашлю можуть бути смертельно небезпечними для дітей
15:20
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон відкинув заклики до відставки, звинувативши опозицію у розпалюванні нестабільності в країні
15:12
Огляд
Перформанс "Історія одного тіла" Вікторії Хорошилової
"Історія одного тіла": чи спроможні ми видобути сенси з кожної історії, яку ми проживаємо
14:42
штучний інтелект
Найбільший центр ШІ за межами США: Google інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних в Індії
14:17
Марк Рютте
Якби ми були б слабкими, то одразу б збивали російські літаки, - Рютте
14:01
OPINION
Кіно — це зброя. Чому ми роззброюємо власну індустрію?
13:58
PR
Розвиток, інновації, Farmak
Розвиток, інновації, турбота про пацієнтів: компанія Farmak відзначає 100-річний ювілей
13:56
В Україні запустили цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс"
13:54
Кадр з кіноальманаху "Війна очима тварин"
Топ-7 фактів про кіноальманах "Війна очима тварин": Шон Пенн, Imagine Dragons, 70-річна блогерка
13:39
Партнерський матеріал
Благодійний фонд “Food for Ukraine”.
Як NOVUS разом з Фондом Food for Ukraine підтримує людей, що постраждали під час війни
13:23
повінь
"За три роки так і не спромоглися навести лад": окупаційна влада Маріуполя визнала нездатність впоратися з відведенням дощової води
13:17
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко порадив Трампу не перейматися через Нобелівську премію і заговорив про "велику угоду"
12:49
Дрони РФ вдарили по цивільній автівці та вантажівках місії ООН на Херсонщині: є поранені
12:30
Білорусь
У Білорусі масово арештовують людей, повʼязаних з моніторинговим каналом "Беларускі Гаюн", - правозахисники
12:02
румунські катери порушили кордон
Четверо румунських рибалок на катерах порушили державний кордон України
12:02
OPINION
Tomahawk — це частина гібридної війни США проти Росії
11:48
Windows 10
Microsoft з 14 жовтня припиняє підтримку Windows 10
11:24
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін перед собою ставить дві мінімальні цілі для закінчення війни, - політолог Денисенко
11:21
Огляд
міжнародний огляд
Україна робить ставку на удари вглиб Росії, а Зеленський зустрінеться з Трампом. Акценти світових ЗМІ 14 жовтня
10:56
Ексклюзив
Микола Маломуж
"Приклад того, як треба діяти нестандартно": генерал Маломуж про Добропільську операцію
10:33
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
В Чернігові застосовують графіки відключень, в інших областях — без обмежень: ситуація в енергосистемі 14 жовтня
10:23
Обкладинка журналу Time
"Найгірше за всю історію": Трампу не сподобалось його фото з обкладинки Time
10:23
Майк Джонсон
Чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії США, - спікер Джонсон
10:20
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 14 жовтня: скільки коштує долар і євро
10:19
Ексклюзив
ТЦК, штраф
Сплата штрафу не звільняє від обов’язків перед ТЦК, - правник Танасійчук
10:17
Ексклюзив
Геннадій Труханов
"Політичні ігрища, які не дуже добре відгукнуться на населенні": в Одеській міськраді висловились про скандал навколо Труханова
10:02
OPINION
Російська пропаганда: гігієнічні процедури самодостатні
09:51
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Українцям більше не дзвонитимуть з рекламою по телефону: оператори вже заблокували тисячі спам-номерів
09:44
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Ворог застосовує конвеєрні атаки на Покровському напрямку, - 4-й батальйон "Сила Свободи"
09:09
Дональд Трамп
"Він мій друг": Трамп заявив, що Ердоган може допомогти у врегулюванні війни в Україні
08:55
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Знищений гіпермаркет у Донецьку слугував укриттям для військової техніки окупантів, - Андрющенко
08:53
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 69 з 96 ворожих дронів
08:15
Інфографіка
збірна України, Україна, ЧС-2026
Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після перемоги над Азербайджаном
08:10
Оновлено
танк ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 190 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
08:02
"Катастрофічний стан ППО": агенти "Атеш" в російській армії відзвітували про ситуацію на Запоріжжі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV