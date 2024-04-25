Рада не підтримала законопроєкт про накопичувальну пенсію: документ відправили на доопрацювання

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За ухвалення документа в першому читанні вдалося зібрати лише 214 голосів (за 226 мінімально необхідних), після цього проєкт 235 голосами повернули суб'єкту законодавчої ініціативи.

"Я не думаю, що навіть у разі прийняття був би шанс для закону в найближчому майбутньому. У МВФ є конкретна норма, що будь-які зміни по пенсійній системі мають бути погоджені зі Світовим Банком. А поки незрозуміла ситуація з демографією (через війну), то порахувати макро- для такої зміни дуже важко. Точніше неможливо", - написав Железняк.

Про необхідність запровадження накопичувальної пенсії говорили ще за часів президентства Петра Порошенка. З початку повномасштабного вторгнення РФ це вже друга спроба запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що документ "розроблено з метою трансформації системи пенсійного забезпечення громадян України шляхом створення додаткової опори – обов’язкової накопичувальної системи, яка дозволить здійснювати громадянам додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість".

Зазначається, що низький рівень народжуваності та збільшення тривалості життя матимуть істотні наслідки для публічних фінансів, особливо для пенсійної системи. Тому влада прагне дати можливість українцям самим накопичувати гроші на старість.

Основним лобістом цієї реформи є членкиня фракції "Слуги Народу" Галина Третьякова.