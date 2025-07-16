Рада ухвалила закон про виплату 15 млн грн родинам військових, які загинули в полоні

Про це повідомляє Верховна Рада у telegram-каналі.

Рада ухвалила закон, що гарантує виплату 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули в полоні, незалежно від причини смерті.

Зазначається, що раніше таку допомогу виплачували лише за смерть внаслідок поранення, травми чи каліцтва, тоді як смерть у полоні, навіть у воєнний час, компенсувалася значно меншою сумою.

"Цей Закон виправляє несправедливість та визнає: полон - це не перерва у службі, а її продовження, навіть якщо боєць перебуває за ґратами ворожої в’язниці", - йдеться у повідомленні.

У Раді наголосили, що виплати поширюються і на випадки, що сталися до того, як ця норма набула чинності.