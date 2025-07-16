Рада ухвалила закон про виплату 15 млн грн родинам військових, які загинули в полоні
У середу, 16 липня, Верховна Рада прийняла законопроєкт №13168, яким передбачено виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули в полоні
Про це повідомляє Верховна Рада у telegram-каналі.
Рада ухвалила закон, що гарантує виплату 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули в полоні, незалежно від причини смерті.
Зазначається, що раніше таку допомогу виплачували лише за смерть внаслідок поранення, травми чи каліцтва, тоді як смерть у полоні, навіть у воєнний час, компенсувалася значно меншою сумою.
"Цей Закон виправляє несправедливість та визнає: полон - це не перерва у службі, а її продовження, навіть якщо боєць перебуває за ґратами ворожої в’язниці", - йдеться у повідомленні.
У Раді наголосили, що виплати поширюються і на випадки, що сталися до того, як ця норма набула чинності.
- 16 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13229, дозволивши чоловікам та жінкам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом.
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