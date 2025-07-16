Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє йти на військову службу за контрактом особам віком від 60 років

Про це йдеться у картці законопроєкту, розміщеній на сайті Верховної Ради.

Тепер досвідчені фахівці зможуть допомагати на небойових і спеціалізованих посадах.

Більше про законопроєкт

Як ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну значна кількість громадян віком 60 і більше років виявила активне бажання добровільно долучитись до захисту держави.

"Такі громадяни часто мають високий рівень особистої мотивації, патріотизму, а також володіють багаторічним життєвим і унікальним професійним досвідом, який набули в різних сферах діяльності. Наявність різного роду технічних знань (часто унікальних) серед осіб старшого віку є надзвичайно цінним ресурсом в умовах широкомасштабних бойових дій, де потрібні не лише фізичні навички, але й глибокі професійні знання, практичний досвід їх застосування та управлінські компетентності", - зазначається у документі.

Яка його мета

Метою законопроєкту є створення законодавчих підстав для прийняття на військову службу за контрактом строком на 1 рік у період дії воєнного стану за власним бажанням осіб, віком від 60 років, що визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на посади рядового, сержантського, старшинського складу, а також осіб, на посади молодшого та старшого офіцерського складу (які були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року).

Завдання законопроєкту:

установити механізм залучення осіб віком від 60, які виявили бажання до проходження військової служби за контрактом;

надати право військовим частинам (через письмову згоду командира) ініціювати прийняття таких осіб на службу;

надати повноваження Генштабу ЗСУ погоджувати осіб, які претендують на посади молодшого або старшого офіцерського складу на підставі цього Закону;

надати повноваження Генштабу ЗСУ визначити порядок погодження кандидатур, а також перелік документів, необхідних для їхнього розгляду;

сприяти зміцненню обороноздатності України шляхом використання потенціалу досвідчених військовослужбовців.

"Після прийняття законопроєкту очікується покращення процесу комплектування особовим складом Збройних Сил України та інших військових формувань під час дії воєнного стану, що сприятиме зміцненню обороноздатності України", - зазначено у пояснювальній записці.