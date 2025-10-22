Режисеру Білоусу обрали запобіжний захід у справі про сексуальне насильство над студентками
Печерський районний суд міста Києва обрав режисеру Андрію Білоусу запобіжний захід у справі про сексуальне насильство щодо студенток. Його триматимуть під вартою до 17 грудня
Про це повідомляє Суспільне.
Зазначається, що прокурор у справі просив саме про тримання під вартою. Суд клопотання задовольнив.
Андрій Білоус не коментував рішення суду. Захист режисера наполягав на іншому запобіжному заході. З зали його вивів конвой.
"Це перша в історії України історія про харасмент, яка дійшла до реального розслідування та повідомлення про підозру", - зазначила прокурорка у справі Марія Вдовиченко.
Засідання щодо запобіжного заходу розпочалося 21 жовтня. Однак пізніше його відклали, щоб сторона захисту ознайомилася з документами справи.
- Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора оголосив колишньому директору київського Молодого театру Андрію Білоусу підозру в систематичному сексуальному насильстві над студентками. Режисер заперечував усі обвинувачення.
