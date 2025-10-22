Режисеру Білоусу обрали запобіжний захід у справі про сексуальне насильство над студентками

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що прокурор у справі просив саме про тримання під вартою. Суд клопотання задовольнив.

Андрій Білоус не коментував рішення суду. Захист режисера наполягав на іншому запобіжному заході. З зали його вивів конвой.

"Це перша в історії України історія про харасмент, яка дійшла до реального розслідування та повідомлення про підозру", - зазначила прокурорка у справі Марія Вдовиченко.

Засідання щодо запобіжного заходу розпочалося 21 жовтня. Однак пізніше його відклали, щоб сторона захисту ознайомилася з документами справи.