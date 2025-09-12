"РФ тестує реакцію": Сибіга підтвердив, що Україна очікує прибуття польських військових, щоб поділитись досвідом
Україна очікує прибуття польських військових у четвер, 18 вересня, аби поділитися досвідом після атаки російських дронів на Польщу 10 вересня
Про це розповів на брифінгу міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Очільник МЗС України вважає, що вторгнення у повітряний простір Польщі БПЛА РФ "може знаменувати нову фазу російської ескалації".
"Росія тестує реакцію. Реакція має бути дуже твердою. Ми маємо проявити максимальну твердість, а це означає посилення українських спроможностей, посилення повітряного щита над Україною. Повітряний щит над Україною - це також щит, який захищає наш спільний європейський простір, це розміщення додаткових сил ППО на західній Україні", – заявив Сибіга.
Читайте також: Як Польща, НАТО та Європа мали б відповісти на атаку дронами по Польщі, і якою може бути роль України?
Він також наголосив, що Київ завчасно інформує Варшаву про пересування російських безпілотників в сторону Польщі. Водночас міністр підкреслив: слід думати про спільну координацію системи захисту повітря як українського, так і європейського.
"Ми очікуємо прибуття в четвер до нас військових з Польщі для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими. На сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам", – зауважив Сибіга, додавши, що Україна готова ділитися своїм досвідом.
- Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що ситуація щодо порушення польського повітряного простору російськими дронами має таку ж риторику, що і використання "зелених чоловічків" у Криму.
