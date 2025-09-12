"РФ тестує реакцію": Сибіга підтвердив, що Україна очікує прибуття польських військових, щоб поділитись досвідом

Про це розповів на брифінгу міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Очільник МЗС України вважає, що вторгнення у повітряний простір Польщі БПЛА РФ "може знаменувати нову фазу російської ескалації".

"Росія тестує реакцію. Реакція має бути дуже твердою. Ми маємо проявити максимальну твердість, а це означає посилення українських спроможностей, посилення повітряного щита над Україною. Повітряний щит над Україною - це також щит, який захищає наш спільний європейський простір, це розміщення додаткових сил ППО на західній Україні", – заявив Сибіга.

Він також наголосив, що Київ завчасно інформує Варшаву про пересування російських безпілотників в сторону Польщі. Водночас міністр підкреслив: слід думати про спільну координацію системи захисту повітря як українського, так і європейського.

"Ми очікуємо прибуття в четвер до нас військових з Польщі для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими. На сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам", – зауважив Сибіга, додавши, що Україна готова ділитися своїм досвідом.