Розгорнули прапор ЄС з іменами загиблих журналістів: у Києві відбулася акція громадян країн Європи на знак солідарності з Україною
На Майдані Незалежності у Києві 9 травня відбулася масштабна акція громадян європейських держав на знак солідарності з Україною. Вони розгорнули прапор ЄС з іменами загиблих журналістів
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
Журналістка зазначила, що до акції долучилися десятки людей з Італії та інших країн Європи. Вони на Майдані Незалежності розгорнули гігантський прапор ЄС з іменами загиблих журналістів, які стали жертвами політичного терору.
Політична активістка руху "Активна Європа" Сальвія Мандзі каже, що приїхала разом з іншими європейцями, аби засвідчити, що Україна - це Європа.
"Ми повинні нагадувати європейцям, що Україна все ще потребує допомоги, що Росія вчинила напад на Україну, і ця жорстока агресія ще триває", - заявила вона.
Фото: Наталя Стареправо/Еспресо
Водночас Алессандро Літта Модінʼяні організовує акції на підтримку України в Італії. Він вважає, що суспільство розділене, адже РФ також активно поширює пропаганду і в ЄС. Тому італійські активісти виходять на мітинги, аби показати, що Україна - демократична, і виборює свободу для себе та всієї Європи.
"Італія підтримає рішення міжнародного кримінального суду проти злочинів Росії та її керівництва. Тому що це злочини проти людства. Ми бачимо Україну в складі Європейського Союзу, і хотіли б, аби це сталось відразу", - підкреслив Модінʼяні.
Фото: Наталя Стареправо/Еспресо
Серед учасників акції - військовослужбовець іноземного легіону, італієць Юрі Привіталі. 29-річний чоловік воює в ЗСУ понад 2 роки. Про війну Росії проти України дізнався ще 2014 року.
"Я приїхав до України, аби захищати нашу і вашу країну. У 2014 році я побачив, що відбувається в Україні і як Росія напала тоді на Донбас, я зрозумів, що не можу просто бути осторонь і за цим спостерігати. Прийшов час і я вирішив приїхати. Я був практично на всіх напрямках, починаючи з Донецької області і закінчуючи в Запоріжжі. Я не можу передати словами, як це воювати пліч-о-пліч з українцями. Але я відчуваю, як люди хочуть захищати свою землю. і це мене надихає, спонукає до того, аби їм в цьому допомагати", - поділився він.
Фото: Наталя Стареправо/Еспресо
Юрі не говорив про таке своє рішення батькам до останнього - вони про це дізналися, коли хлопець вже був на фронті.
Також військовий зауважив: за час служби в українській армії багато чого змінилось.
"Раніше не було FPV-дронів. Зараз це - важливий арсенал для наших бійців. Як військові, ми стали більш точними. І певен, будемо ще більше змінюватися. Я гадаю, на сьогодні українська армія - це перша армія у світі. Тому що вона переживає сучасну війну і має в цьому вже великий досвід. І це важливо", - пояснив італієць.
Юрі мріє залишитися жити в Україні та отримати українське громадянство. І ще одна мрія всіх учасників акції - якомога швидше бачити Україну в складі ЄС, додає кореспондентка Еспресо.
Фото: Наталя Стареправо/Еспресо
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