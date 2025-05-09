Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Розгорнули прапор ЄС з іменами загиблих журналістів: у Києві відбулася акція громадян країн Європи на знак солідарності з Україною
Ексклюзив

Розгорнули прапор ЄС з іменами загиблих журналістів: у Києві відбулася акція громадян країн Європи на знак солідарності з Україною

Дар'я Куркіна
9 травня, 2025 п'ятниця
20:02
Суспільство

На Майдані Незалежності у Києві 9 травня відбулася масштабна акція громадян європейських держав на знак солідарності з Україною. Вони розгорнули прапор ЄС з іменами загиблих журналістів

Зміст

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Журналістка зазначила, що до акції долучилися десятки людей з Італії та інших країн Європи. Вони на Майдані Незалежності розгорнули гігантський прапор ЄС з іменами загиблих журналістів, які стали жертвами політичного терору.

Політична активістка руху "Активна Європа" Сальвія Мандзі каже, що приїхала разом з іншими європейцями, аби засвідчити, що Україна - це Європа. 

"Ми повинні нагадувати європейцям, що Україна все ще потребує допомоги, що Росія вчинила напад на Україну, і ця жорстока агресія ще триває", - заявила вона.

Сальвія Мандзі

Фото: Наталя Стареправо/Еспресо

Водночас Алессандро Літта Модінʼяні організовує акції на підтримку України в Італії. Він вважає, що суспільство розділене, адже РФ також активно поширює пропаганду і в ЄС. Тому італійські активісти виходять на мітинги, аби показати, що Україна  - демократична, і виборює свободу для себе та всієї Європи.

"Італія підтримає рішення міжнародного  кримінального суду проти злочинів Росії та її керівництва. Тому що це злочини проти людства. Ми бачимо Україну в складі Європейського Союзу, і хотіли б, аби це сталось відразу", - підкреслив Модінʼяні.

Алессандро Літта Модінʼяні

Фото: Наталя Стареправо/Еспресо

Серед учасників акції - військовослужбовець іноземного легіону, італієць Юрі Привіталі. 29-річний чоловік воює в ЗСУ понад 2 роки. Про війну Росії проти України дізнався ще 2014 року. 

"Я приїхав до України, аби захищати нашу і вашу країну. У 2014 році я побачив, що відбувається в Україні і як Росія напала тоді на Донбас, я зрозумів, що не можу просто бути осторонь і за цим спостерігати. Прийшов час і я вирішив приїхати. Я був практично на всіх напрямках, починаючи з Донецької області і закінчуючи в Запоріжжі. Я не можу передати словами, як це воювати пліч-о-пліч з українцями. Але я відчуваю, як люди хочуть захищати свою землю. і це мене надихає, спонукає до того, аби їм в цьому допомагати", - поділився він.

Юрі Привіталі

Фото: Наталя Стареправо/Еспресо

Юрі не говорив про таке своє рішення батькам до останнього - вони про це дізналися, коли хлопець вже був на фронті. 

Також військовий зауважив: за час служби в українській армії багато чого змінилось.

"Раніше не було FPV-дронів. Зараз це - важливий арсенал для наших бійців. Як військові, ми стали більш точними. І певен, будемо ще більше змінюватися. Я гадаю, на сьогодні українська армія - це перша армія у світі. Тому що вона переживає сучасну війну і має в цьому вже великий досвід. І це важливо", - пояснив італієць.

Юрі мріє залишитися жити в Україні та отримати українське громадянство. І ще одна мрія всіх учасників акції - якомога швидше бачити Україну в складі ЄС, додає кореспондентка Еспресо.

Фото: Наталя Стареправо/Еспресо

Теги:
Новини
Україна
ЄС
журналісти
Італія
Європа
Війна з Росією
новини Києва
підтримка України
Читайте також:
Автор Марія Музиченко
9 травня, 2025 п'ятниця
Кандитат у президенти Румунії Сіміон хоче від України компенсації за систему Patriot
світ, міжнародний огляд
Автор Юрій Мартинович
9 травня, 2025 п'ятниця
Росія очікує перемоги, але новий Папа затьмарив Путіну парад. Акценти світових ЗМІ 9 травня
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Автор Тетяна Яворська
8 травня, 2025 четвер
Друг Путіна і політик, який розпочав нову війну у світі: хто такий Нарендра Моді
Київ
+11.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.78
  • EUR
    Купівля 46.49
    Продаж 47.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
10 травня
14:43
Дмітрій Медведєв
"Засуньте ці мирні плани...": Медведєв відреагував на зустріч Коаліції охочих у Києві
14:35
Повітряна тривога тривала 12,5 год: унаслідок безперервних атак росіян 9 травня на Сумщині загинуло 3 людини, є поранені
14:07
OPINION
Заморожені конфлікти — це бомба уповільненої дії
14:00
Оновлено
Коаліція охочих
Зеленський та лідери Коаліції охочих повідомили Трампу: Україна готова до повного припинення вогню з понеділка, 12 травня
13:40
Оновлено
МВС відсторонило 6 високопосадовців Нацгвардії: перед цим ЗМІ повідомляли про обшуки у їхніх помешканнях
13:35
Донька ексмера Харкова Добкіна відсвяткувала 9 травня під пісню Кобзона
13:30
морський дрононосець Головного управління розвідки
ГУР показало два типи безпілотних дрононосців для ударних операцій у Чорному морі
13:07
Готові сплачувати податки, але до в'язниці не хочуть: моделі OnlyFans розповіли, чому збираються їхати з України
12:23
Стів Віткофф
Віткофф: США можуть вийти з ядерних перемовин з Іраном, якщо не буде прогресу
12:01
OPINION
Угода про надра — це сигнал інвесторам, що США вбудовують Україну у власну стратегічну орбіту
11:46
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
"Путін втратив свою можливість": Курт Волкер припустив посилення санкцій проти РФ з боку США
11:46
На Полтавщині через вибух боєприпасу загинув чоловік
11:25
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 травня: скільки коштує долар, євро, злотий
11:13
Ексклюзив
Карта бойових дій за 3-10 травня
Карта бойових дій за період 3-10 травня: замість перемир'я - початок великого наступу росіян
11:11
Гаубиця Zuzana 2
Zuzana 2: далекобійна, скорострільна, мобільна
11:03
"Орешник"
Росія закрила повітряний простір над "Капустіним Яром" на 12 і 13 травня
11:00
Ексклюзив
Одеса, вид на порт
РФ потрібен важіль впливу на Україну, ключовим елементом може стати Одеса, - полковник Грант
10:57
Ексклюзив
путін трамп
"Перші, хто прибіжить їх рятувати, будуть американці": дипломат Хара про ймовірні наслідки санкцій проти РФ
10:55
собаки в кіно
У Китаї створюють ШІ-систему для розшифровки мови тварин
10:22
ЄС Україна
Євросоюз офіційно підтримав заклик до 30-денного припинення вогню в Україні
10:15
Працює над технологіями для росармії: партизани розвідали підприємство "Радар ММС" у Санкт-Петербурзі
10:06
OPINION
Якщо США врахують помилки історії, їм не доведеться втретє рятувати Європу
10:00
Партнерський матеріал
Олександр Мафтіор
Історія ветерана з Вінниччини: як спорт допомагає реінтеграції захисників
10:00
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Сьогодні держава повністю провалила процес мобілізації, - керівник рекрутингового центру 116-ї ОМБр Максимів
09:00
Огляд
Роман про Роксолану, невідома Ґрета Ґарбо та як закенселити блогерку – 5 книжок, у яких розкривають секрети
08:15
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 196 боїв: найгарячіше було на Покровському напрямку
08:00
Оновлено
Пакистан заявив про початок військової операції проти Індії
08:00
OPINION
Не маю сумніву, що Путін обере війну. І програє
07:37
втрати окупантів
ППО, 4 танки і 1310 військових: втрати армії РФ за добу на фронті
06:59
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив, що участь Північної Кореї у війні РФ проти України була виправданою
06:48
Ексклюзив
акція на підтримку України у Нью-Йорку
Люди не знають, чого чекати завтра: чи загрожує депортація зі США українцям, які перебувають за призупиненою програмою U4U
06:41
Дмитро Пєсков
У Путіна висунули нову умову для домовленості про 30-денне припинення вогню
06:09
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія 10 травня завела всі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
04:56
Іран
Іран найближчим часом може передати РФ пускові установки для балістичних ракет малої дальності, - Reuters
01:33
Дональд Туск
Туск і Макрон розкритикували лідерів країн, які відвідали парад у Москві
00:45
Анатолій Лойф
Керівника одного з управлінь СБУ Лойфа звільнили з посади після розслідування журналістів
00:38
Марта Костюк
Костюк після перемоги над ексросіянкою Касаткіною потиснула їй руку
00:02
МЗС України
МЗС України висловило демарш державам, чиї лідери взяли участь 9 травня у параді в Москві
2025, п'ятниця
9 травня
23:30
Режисер Джеймс Фолі
Помер режисер "50 відтінків сірого" і "Карткового будинку" Джеймс Фолі
23:20
Ярослава Магучіх
Магучіх перемогла на турнірі в Досі з найкращим результатом сезону в світі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV