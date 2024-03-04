Рятувальна операція в Одесі та постачання зброї й боєприпасів у березні: Зеленський провів селектор
У понеділок, 4 березня, президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор, під час якого обговорювалося постачання зброї Україні, наслідки російських обстрілів Одеси та Курахового і робота "зернового коридору"
Про це він повідомив у соцмережах.
"Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили... Також триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу. Там, на щастя, без жертв, але багато поранених", - повідомив Зеленський.
Він додав, що дав доручення головам ОВА взяти під контроль якнайшвидше отримання належної допомоги, зокрема й нового житла, людям, які постраждали від російських атак за ці два дні.
Крім того, президент заслухав міністра та представників Міноборони щодо надходжень зброї та боєприпасів, а також запланованих надходжень у березні.
"Заслухав головкома щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних Сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах. Обов’язково - доповіді розвідок, СБУ та МВС", - додав він.
Зеленський також наголосив що "зерновий коридор" продовжує демонструвати хорошу динаміку. За його словами, Україна наближається до позначки в 30 млн тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 млн тонн.
"Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути - Дунаєм і через Молдову", - підкреслив очільник держави.
- Нагадаємо, у ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу "шахедами". Безпілотник влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинуло дванадцятеро людей, серед них п'ятеро дітей віком від 4 місяців до 9 років. Зокрема, внаслідок російської атаки загинула родина військових - під завалами знайшли тіла подружжя та трьох їхніх дітей. Найменшій дівчинці було 7 місяців.
- Крім того, вдень 3 березня росіяни скинули авіабомбу на Курахове Донецької області. Відомо про 16 поранених, з них двоє у важкому стані.
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