Рятувальна операція в Одесі та постачання зброї й боєприпасів у березні: Зеленський провів селектор

Про це він повідомив у соцмережах.

"Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили... Також триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу. Там, на щастя, без жертв, але багато поранених", - повідомив Зеленський.

Він додав, що дав доручення головам ОВА взяти під контроль якнайшвидше отримання належної допомоги, зокрема й нового житла, людям, які постраждали від російських атак за ці два дні.

Крім того, президент заслухав міністра та представників Міноборони щодо надходжень зброї та боєприпасів, а також запланованих надходжень у березні.

"Заслухав головкома щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних Сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах. Обов’язково - доповіді розвідок, СБУ та МВС", - додав він.

Зеленський також наголосив що "зерновий коридор" продовжує демонструвати хорошу динаміку. За його словами, Україна наближається до позначки в 30 млн тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 млн тонн.

"Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути - Дунаєм і через Молдову", - підкреслив очільник держави.