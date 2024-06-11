СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва. Подробиці

Про це повідомляє СБУ.

Метою проведення таких заходів, як заявили в СБУ, є перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів і посилення безпеки мешканців столиці й людей, щодо яких здійснюється державна охорона.

Зокрема правоохоронці проводять огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу.

Фото: ssu.gov.ua

Окрім того, під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів та огляд автомобілів.

Фото: ssu.gov.ua

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - додали у СБУ.