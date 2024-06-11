СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва. Подробиці
Служба безпеки України проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва. Метою, як заявили в СБУ, є зокрема посилення безпеки мешканців столиці
Про це повідомляє СБУ.
Метою проведення таких заходів, як заявили в СБУ, є перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів і посилення безпеки мешканців столиці й людей, щодо яких здійснюється державна охорона.
Зокрема правоохоронці проводять огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу.
Фото: ssu.gov.ua
Окрім того, під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів та огляд автомобілів.
Фото: ssu.gov.ua
"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - додали у СБУ.
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