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Сервіс таксі Uklon перестане працювати під час комендантської години

14 березня, 2024 четвер
17:10
Суспільство таксі uklon

Онлайн-сервіс таксі Uklon припинить працювати під час комендантської години: перше обмеження роботи почне діяти у ніч з 14 на 15 березня

Про це повідомив генеральний директор сервісу Сергій Гришков. 

Він розповів, що 7 березня до сервісу надійшло звернення від патрульної поліції. Правоохоронці зверталися щодо можливості припинення надання послуг під час комендантської години. Представники Uklon провели консультації та було прийнято рішення підтримати запит поліції, відтак сервіс таксі перестане працювати під час комендантської години. 

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У четвер, 14 березня, команда сервісу завершила працювати над технічною стороною питання, тож перші обмеження почнуть діяти в ніч з 14 на 15 березня. Надалі сервіс працюватиме відповідно до комендантських годин кожного з регіонів. 

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Гендиректор сервісу нагадав, що раніше компанія не порушувала законодавства, оскільки Uklon є онлайн-платформою, а не службою таксі.

"Тобто, компанія надає доступ до онлайн-сервісу як пасажирам, так і водіям-партнерам. Чи працювати у комендантську годину - це вибір партнерів, які мають перепустку і можливість здійснювати перевезення вночі", - додав він. 

  • 23 січня український онлайн-сервіс виклику авто Uklon та мережа АЗК OKKO за підтримки Управління соціального захисту Львівської міської ради запустили у Львові "Інклюзивний клас авто". Місто компенсуватиме вартість проїзду. 
Теги:
Україна
поліція
комендантська година
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