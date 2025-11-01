Що включатиме новий пакет зимової підтримки для України - пояснення

Про це інформує прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Пакет включатиме фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, а також нові заходи підтримки", — зазначила прем’єрка.

Серед нових програм уряд планує запустити:

Одноразову виплату для всіх громадян України на зимовий період, знайому українцям з минулого року;

Грошову допомогу для тих, хто найбільше постраждав від війни, включно з внутрішньо переміщеними особами, людьми, які втратили роботу, та малозабезпеченими сім’ями;

Програму безкоштовних поїздок по Україні від Укрзалізниці — до 3000 кілометрів для кожного;

Комплексну перевірку здоров’я для людей віком 40+ протягом зимового сезону.

"Детально про всі компоненти пакету зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом", — додала Свириденко.