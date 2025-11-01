Що включатиме новий пакет зимової підтримки для України - пояснення
Уряд анонсував новий пакет зимової підтримки для українців, який поєднує вже діючі програми та нові заходи допомоги
Про це інформує прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Пакет включатиме фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, а також нові заходи підтримки", — зазначила прем’єрка.
Серед нових програм уряд планує запустити:
- Одноразову виплату для всіх громадян України на зимовий період, знайому українцям з минулого року;
- Грошову допомогу для тих, хто найбільше постраждав від війни, включно з внутрішньо переміщеними особами, людьми, які втратили роботу, та малозабезпеченими сім’ями;
- Програму безкоштовних поїздок по Україні від Укрзалізниці — до 3000 кілометрів для кожного;
- Комплексну перевірку здоров’я для людей віком 40+ протягом зимового сезону.
"Детально про всі компоненти пакету зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом", — додала Свириденко.
- Зазначимо, що 1 листопада Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати до 15 листопада комплексний пакет зимової підтримки, який передбачає фінансову допомогу, фіксовані тарифи на комунальні послуги, безкоштовні залізничні поїздки та розширення медичних програм.
