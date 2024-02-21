Школам у Полтаві порекомендували перейти на дистанційку. Причина
У Полтавській територіальній громаді школам порекомендували на два дні, 22 та 23 лютого, перейти на дистанційне навчання через небезпеку російських обстрілів напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення
Про це інформує Суспільне, посилаючись на слова директорки департаменту освіти міської ради Жанни Каплоух.
Чиновниця розповіла, що занепокоєння щодо безпеки дітей висловили батьки через небезпеку атак РФ та збільшення кількості повідомлень про замінування освітніх закладів. Тож департамент освіти порекомендував 22 та 23 лютого перейти на дистанційне навчання. Втім, остаточне рішення щодо формату має ухвалити кожна школа окремо.
За словами чиновниці, дошкільні заклади працюватимуть по потребі. Увечері 21 лютого визначать кількість груп, необхідних для приймання дітей, та сповістять про це батьків.
Наразі рекомендації про дистанційне навчання від департаменту освіти Полтавської ОВА та міністерства освіти та науки не надходили.
- Раніше у Полтавській області через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ 30 закладів освіти закрили на карантин. На дистанційне навчання перейшло понад 9700 дітей.
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