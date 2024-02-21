Школам у Полтаві порекомендували перейти на дистанційку. Причина

Про це інформує Суспільне, посилаючись на слова директорки департаменту освіти міської ради Жанни Каплоух.

Чиновниця розповіла, що занепокоєння щодо безпеки дітей висловили батьки через небезпеку атак РФ та збільшення кількості повідомлень про замінування освітніх закладів. Тож департамент освіти порекомендував 22 та 23 лютого перейти на дистанційне навчання. Втім, остаточне рішення щодо формату має ухвалити кожна школа окремо.

За словами чиновниці, дошкільні заклади працюватимуть по потребі. Увечері 21 лютого визначать кількість груп, необхідних для приймання дітей, та сповістять про це батьків.

Наразі рекомендації про дистанційне навчання від департаменту освіти Полтавської ОВА та міністерства освіти та науки не надходили.