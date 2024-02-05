Школи Сум перевели на дистанційку через зростання захворюваності на ГРВІ, грип і COVID-19
Минулого тижня медики зареєстрували в Сумах 2670 випадків захворювання на COVID-19, ГРВІ та грип. Через це школярі навчатимуться до кінця тижня дистанційно
Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Сумської міськради.
Медики фіксують зростання кількості нових випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також прогресивне збільшення кількості амбулаторних і стаціонарних хворих.
Минулого тижня зафіксовано на 28% більше випадків захворювання, аніж попереднього тижня. Із загальної кількості недужих діти становлять 45% (1206 хворих).
"Якщо з коронавірусною хворобою хворих поменшало: 31 пацієнт проти 41, то хворих на грип побільшало: 68 випадків проти 28. Інтенсивний показник захворюваності становить 999,8 на 100 тисяч населення, що на 31% вище середнього рівня інтенсивності перевищення епідемічного порогу для Сумського району (762,17 на 100 тисяч населення)", - зазначає пресслужба міськради.
Комісія ухвалила рішення здійснювати до кінця тижня (з 6 лютого по 10 лютого) навчальний процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти Сум у дистанційному режимі, обмежити проведення масових заходів до нормалізації ситуації (у разі проведення таких забезпечити використання учасниками та організаторами засобів індивідуального захисту, що закривають ніс і рот).
Людям рекомендують вдягати маски у громадських місцях, зокрема у транспорті.
Суб’єктам господарювання, які обслуговують відвідувачів, радять дотримуватися дистанції між клієнтами не менш як 1,5 м та використовувати засоби індивідуального захисту. На об’єктах господарювання незалежно від форми власності – забезпечити часте протирання поверхонь, яких найчастіше торкаються (дверні ручки, крани, бильця, столи та інше) з застосуванням дезінфектантів.
У п'яницю комісія збереться знову та визначиться щодо подальших дій.
- 6 січня ВООЗ рекомендувала вдягати маски та дотримуватися дистанції в місцях скупчення людей.
- Пізніше в МОЗ України нагадали правила вакцинації від коронавірусу. Також КМДА рекомендувала мешканцям Києва вдягати маски в громадських місцях.
- 12 січня ВООЗ заявила про "неймовірно низький" рівень вакцинації від COVID-19 і грипу у світі.
- Разом із тим у МОЗ повідомили, що понад 12 млн українців не завершили рекомендований курс вакцинації від коронавірусу, пропустивши бустерне щеплення.
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