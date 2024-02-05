Школи Сум перевели на дистанційку через зростання захворюваності на ГРВІ, грип і COVID-19

Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Сумської міськради.

Медики фіксують зростання кількості нових випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також прогресивне збільшення кількості амбулаторних і стаціонарних хворих.

Минулого тижня зафіксовано на 28% більше випадків захворювання, аніж попереднього тижня. Із загальної кількості недужих діти становлять 45% (1206 хворих).

"Якщо з коронавірусною хворобою хворих поменшало: 31 пацієнт проти 41, то хворих на грип побільшало: 68 випадків проти 28. Інтенсивний показник захворюваності становить 999,8 на 100 тисяч населення, що на 31% вище середнього рівня інтенсивності перевищення епідемічного порогу для Сумського району (762,17 на 100 тисяч населення)", - зазначає пресслужба міськради.

Комісія ухвалила рішення здійснювати до кінця тижня (з 6 лютого по 10 лютого) навчальний процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти Сум у дистанційному режимі, обмежити проведення масових заходів до нормалізації ситуації (у разі проведення таких забезпечити використання учасниками та організаторами засобів індивідуального захисту, що закривають ніс і рот).

Людям рекомендують вдягати маски у громадських місцях, зокрема у транспорті.

Суб’єктам господарювання, які обслуговують відвідувачів, радять дотримуватися дистанції між клієнтами не менш як 1,5 м та використовувати засоби індивідуального захисту. На об’єктах господарювання незалежно від форми власності – забезпечити часте протирання поверхонь, яких найчастіше торкаються (дверні ручки, крани, бильця, столи та інше) з застосуванням дезінфектантів.

У п'яницю комісія збереться знову та визначиться щодо подальших дій.