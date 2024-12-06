Шмигаль: кожна лікарня в Україні забезпечена генераторами на випадок відсутності електроенергії
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що 100% лікарень в Україні забезпечені генераторами для роботи в умовах вимкнень електроенергії. Водночас держава має на меті протягом опалювального сезону забезпечити всі освітні заклади автономним електропостачанням
Про це він заявив на годині запитань до уряду в Верховній Раді, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Кожна лікарня в нашій державі забезпечена генератором, який повністю забезпечує роботу закладу охорони здоров'я, відповідно з можливістю подавати світло й тепло в повній мірі", - сказав Шмигаль.
Глава українського уряду також підкреслив, що протягом цього опалювального сезону держава має на меті забезпечити автономним електропостачанням усі заклади освіти. За інформацією Міносвіти на кінець листопада, понад 80% із них мали генератори.
Також Шмигаль пояснив, що в умовах нестачі електроенергії пріоритетність мають обʼєкти критичної інфраструктури, які забезпечують виживання держави.
"Критичність визначається виживанням держави. Тобто, якщо є обмежена кількість електроенергії, то в першу чергу це має бути відповідна критична інфраструктура… До критичної відноситься інфраструктура з виробництва і постачання зброї, логістика - те, що забезпечує, знову ж таки, наше виживання. Якщо електроенергії вистачає то, звісно, інші об'єкти соціальної сфери можуть відноситись до тих, які не відключаються", - зауважив премʼєр-міністр.
- У травні цього року Кабінет міністрів склав перелік критично важливих об'єктів, щодо яких не застосовуватимуть обмеження електропостачання. У цьому списку – військові частини й ТЦК.
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