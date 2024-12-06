Шмигаль: кожна лікарня в Україні забезпечена генераторами на випадок відсутності електроенергії

Про це він заявив на годині запитань до уряду в Верховній Раді, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Кожна лікарня в нашій державі забезпечена генератором, який повністю забезпечує роботу закладу охорони здоров'я, відповідно з можливістю подавати світло й тепло в повній мірі", - сказав Шмигаль.

Глава українського уряду також підкреслив, що протягом цього опалювального сезону держава має на меті забезпечити автономним електропостачанням усі заклади освіти. За інформацією Міносвіти на кінець листопада, понад 80% із них мали генератори.

Також Шмигаль пояснив, що в умовах нестачі електроенергії пріоритетність мають обʼєкти критичної інфраструктури, які забезпечують виживання держави.

"Критичність визначається виживанням держави. Тобто, якщо є обмежена кількість електроенергії, то в першу чергу це має бути відповідна критична інфраструктура… До критичної відноситься інфраструктура з виробництва і постачання зброї, логістика - те, що забезпечує, знову ж таки, наше виживання. Якщо електроенергії вистачає то, звісно, інші об'єкти соціальної сфери можуть відноситись до тих, які не відключаються", - зауважив премʼєр-міністр.