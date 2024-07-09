Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де 10 липня в Україні можливі дощі з грозами
Попри прогнозовану сильну спеку протягом тижня, у середу, 10 липня, у деяких регіонах України є ймовірність дощів з грозами
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зокрема, дощити може на північному сході України - на Полтавщині, Харківщині та Сумщині. Прогнозується, що опади з'являться ввечері середи.
Крім того, найближчої ночі також локальні дощі можливі у західних областях, а сьогодні пізно ввечері дощитиме вздовж смуги Харківщина - Полтавщина - Дніпропетровщина - Херсонщина.
Водночас у більшості регіонів України домінуватиме суха спекотна погода.
Яка температура повітря очікується 10 липня
На заході та півночі температура повітря прогнозується на рівні +30...+34 °C.
У центральних областях, у південній частині та на сході України пануватимуть +33...+37 °C, місцями +36...+39 °C.
У Києві 10 липня також очікується суха спекотна погода з температурою +30...+33 °C.
За даними синоптиків, надалі спека посилиться і триватиме довго. Зокрема, її пік очікується 14 - 17 липня.
- Нещодавно повідомлялося, що наступного тижня в Україні очікується надзвичайна спека, яка триватиме до середини липня. Температура повітря вдень може сягати +40 °C.
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