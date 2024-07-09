Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де 10 липня в Україні можливі дощі з грозами

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зокрема, дощити може на північному сході України - на Полтавщині, Харківщині та Сумщині. Прогнозується, що опади з'являться ввечері середи.

Крім того, найближчої ночі також локальні дощі можливі у західних областях, а сьогодні пізно ввечері дощитиме вздовж смуги Харківщина - Полтавщина - Дніпропетровщина - Херсонщина.

Водночас у більшості регіонів України домінуватиме суха спекотна погода.

Яка температура повітря очікується 10 липня

На заході та півночі температура повітря прогнозується на рівні +30...+34 °C.

У центральних областях, у південній частині та на сході України пануватимуть +33...+37 °C, місцями +36...+39 °C.

У Києві 10 липня також очікується суха спекотна погода з температурою +30...+33 °C.

За даними синоптиків, надалі спека посилиться і триватиме довго. Зокрема, її пік очікується 14 - 17 липня.