Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні очікувати заморозків у вихідні

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що у більшості областей України, окрім півдня та південного сходу, очікуються заморозки вночі.

"А ось вдень в Україні потеплішає до +12...+18 °C. Вдень 20 квітня дощі пройдуть місцями на заході, у центральних областях та на півдні України. На решті території - без опадів", - повідомила синоптикиня.

За її словами, у суботу на сході та півдні очікується сильний вітер.

Яку погоду очікувати в Києві

Найближчої ночі у Києві також варто очікувати заморозки 0...-2 °C. Натомість у суботу вдень потеплішає до +14...+15 °C.

"Вдень південно-східний вітер стихне, буде помірний чи слабкий. У столиці в суботу - без опадів", - додала Діденко.

Натомість у неділю, за її словами, в Україну прийде активний циклон із півдня, тому погода погіршиться - очікуються дощі, сильний вітер, температура повітря повсюди, окрім східних областей, знизиться.