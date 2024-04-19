Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні очікувати заморозків у вихідні
На вихідних, 20 та 21 квітня, у більшості регіонів України очікуються нічні заморозки. Проте вдень температура повітря може піднятися до +18 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що у більшості областей України, окрім півдня та південного сходу, очікуються заморозки вночі.
"А ось вдень в Україні потеплішає до +12...+18 °C. Вдень 20 квітня дощі пройдуть місцями на заході, у центральних областях та на півдні України. На решті території - без опадів", - повідомила синоптикиня.
За її словами, у суботу на сході та півдні очікується сильний вітер.
Яку погоду очікувати в Києві
Найближчої ночі у Києві також варто очікувати заморозки 0...-2 °C. Натомість у суботу вдень потеплішає до +14...+15 °C.
"Вдень південно-східний вітер стихне, буде помірний чи слабкий. У столиці в суботу - без опадів", - додала Діденко.
Натомість у неділю, за її словами, в Україну прийде активний циклон із півдня, тому погода погіршиться - очікуються дощі, сильний вітер, температура повітря повсюди, окрім східних областей, знизиться.
- 10 квітня у Києві зафіксували три температурні рекорди. Минуле максимальне значення температури повітря для цього дня було перевищене на 1,3 °C.
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