Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 10 квітня та коли варто очікувати дощу

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 9 квітня в Україні буде сухо та тепло. Така ж погода триматиметься в середу, 10 квітня. Впродовж дня температура підніметься +21...+25 С°.

Погода в столиці

У Києві 10 квітня буде сонячно та тепло, до +23...+25 С°.

Чого очікувати до кінця тижня

11, 12 та 13 квітня в західних та північних областях, а також на Вінниччині, температура повітря дещо знизиться: вдень передбачається +15...+19 С°. На півдні, сході та в більшості центральних областей погода залишатиметься теплішою.

Вже в суботу, 13 квітня, усюди, окрім півдня, пройдуть дощі, місцями з грозами.