Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 10 квітня та коли варто очікувати дощу
У середу, 10 квітня, на усій території України очікується тепла та сонячна погода. Втім, уже у вихідні прогнозують дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, 9 квітня в Україні буде сухо та тепло. Така ж погода триматиметься в середу, 10 квітня. Впродовж дня температура підніметься +21...+25 С°.
Погода в столиці
У Києві 10 квітня буде сонячно та тепло, до +23...+25 С°.
Чого очікувати до кінця тижня
11, 12 та 13 квітня в західних та північних областях, а також на Вінниччині, температура повітря дещо знизиться: вдень передбачається +15...+19 С°. На півдні, сході та в більшості центральних областей погода залишатиметься теплішою.
Вже в суботу, 13 квітня, усюди, окрім півдня, пройдуть дощі, місцями з грозами.
- Європейська служба з питань змін клімату Copernicus заявила, що березень 2024 року побив десятий поспіль температурний рекорд, ставши найтеплішим місяцем в історії спостережень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.88 Купівля 38.88Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе