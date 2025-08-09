Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у неділю, і де очікувати грозових дощів
У неділю, 10 серпня, в Україні очікується доволі спекотна погода. Лише у деяких регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
"Неділя в Україні буде з високою, проте досить комфортною, температурою повітря. Впродовж дня стовпчики термометрів доберуться до +25...+29 градусів. На півдні, звісно, вище, як завжди, +30...+33 градуси", - зазначила Діденко.
За її інформацією, на заході України також буде спекотно. Стовпчики термометрів показуватимуть +28...+32 градуси.
"Короткочасні грозові дощі пройдуть 10 серпня у західних областях України, а також на Житомирщині та місцями на Вінниччині", - зауважила синоптикиня.
На решті території України, за її словами, пануватиме суха повітряна маса.
Якою буде погода у столиці?
У Києві у неділю очікується сонячна погода. Температура повітря становитиме +28 градусів.
"У понеділок трохи похолоднішає, а далі по тижню знову буде тепло", - додала Наталка Діденко.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що 9 та 10 серпня по усій території України прогнозують теплу погоду, локальні дощі можливі у кількох областях.
