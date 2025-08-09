Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у неділю, і де очікувати грозових дощів

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Неділя в Україні буде з високою, проте досить комфортною, температурою повітря. Впродовж дня стовпчики термометрів доберуться до +25...+29 градусів. На півдні, звісно, вище, як завжди, +30...+33 градуси", - зазначила Діденко.

За її інформацією, на заході України також буде спекотно. Стовпчики термометрів показуватимуть +28...+32 градуси.

"Короткочасні грозові дощі пройдуть 10 серпня у західних областях України, а також на Житомирщині та місцями на Вінниччині", - зауважила синоптикиня.

На решті території України, за її словами, пануватиме суха повітряна маса.

Якою буде погода у столиці?

У Києві у неділю очікується сонячна погода. Температура повітря становитиме +28 градусів.

"У понеділок трохи похолоднішає, а далі по тижню знову буде тепло", - додала Наталка Діденко.