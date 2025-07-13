Склали карту України з 1500 пиріжків: у Романові на Житомирщині встановили новий національний рекорд
У суботу, 12 липня, у селищі Романів, що на Житомирщині, відбувся щорічний фестиваль "ЕтноВир на Виспі", який традиційно відзначається одночасно з Днем селища. Під час заходу був встановлений новий національний рекорд – створення унікальної "Пирогової карти Єдності" України
Про це пише місцеве видання Твій Романів.
Свято розпочалося на бульварі Шевченка з урочистого відкриття літературної резиденції, де виступали місцеві письменники. Для дітей облаштували атракціони, відбулися фотосушка й козацькі забави — стрільба з лука, народні ігри та спортивні розваги.
Інсталяцію під назвою "Пиріг Єдності" розмістили на стадіоні. Її розміри сягнули 6,21 на 4,35 метра. Кожен регіон України, включно з Кримом, Севастополем та Києвом, було представлено окремим видом начинки — загалом їх було 27.
Рекорд зафіксували представники Книги рекордів України. Відзнаки отримали Романівська селищна рада, освітні заклади, які готували випічку, та підприємці, що надали продукти. Частину пиріжків передали до місцевої лікарні, інші — роздали гостям фестивалю.
фото: Твій Романів
фото: Олег Карпов
фото: Твій Романів
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