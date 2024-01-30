США допоможуть Україні запустити систему відбору на керівні посади в Нацполіції

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що провів зустріч із керівником відділу з правоохоронних питань посольства США Джошуа Тембладором та аташе DEA при посольстві Тревісом Бруксом.

Головною метою зустрічі стало питання щодо прозорого відбору керівників Національної поліції на всіх рівнях.

Україна та США вбачають головним завданням для себе осучаснити критерії та вимоги до здобувача керівної посади та чітко визначити терміни й відповідальні органи, які проводитимуть перевірку кандидата. Очільник МВС України зауважив, що перевірка має враховувати всі сфери життя людини, зокрема репутаційні ризики.

"У нас немає завищених очікувань. Так, ми не змінимо кардинально ситуацію за декілька місяців. Але ми вже запустили механізм трансформації", - додав Клименко.

За його словами, після Національної поліції систему відбору керівників запроваджуватиме і Державна служба з надзвичайних ситуацій.