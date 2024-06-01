Стало відомо, коли і де відбудеться прощання з парамедикинею Іриною Цибух

Про це повідомляє Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри".

Зазначається, що спершу, о 13:00, у Михайлівському соборі відбудеться служба. Близько 14:30 - прощання на Майдані Незалежності, а вже о 16:00 виїзд колони до Львова.

До своєї смерті Ірина Цибух залишила побажання щодо церемонії прощання. Так, замість квітів мають бути донати на батальйон та допомогу сім’ям загиблих. Натомість люди мають бути у вишиванках або в камуфляжному одязі.

"Хочу, щоб усі співали на прощанні, навчились хоча б десятьом змістовним пісням і заспівали їх одноголосо, щоб погасити журбу рідним співом", - просила парамедикиня.

10 пісень, про які просила Ірина для виконання на Майдані:

"Зродились ми великої години"

"Пісня буде поміж НАС" - Володимир Івасюк

ВІА "Візерунки шляхів" - "Весна і Ти"

"Сонце низенько"

"Намалюй мені ніч"

"Запроси мене у сни свої"

"Лента за Лентою"

"Леся" - Krutь

"Ой, у лузі Червона Калина"

"Україна" - Тарас Петриненко.

Що відомо

29 травня під час ротації на Харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух. Їхнє авто підірвалося на міні, Ірина Цибух - Чека загинула одразу, водій вижив, але отримав поранення нижніх кінцівок. Лише за кілька днів, 1 червня, їй мало виповнитись 26 років.

У цивільному житті Ірина працювала менеджеркою на "Суспільному", реалізовувала освітні проєкти на Донеччині й Луганщині. З 2015 року їздила на фронт як військова парамедикиня.

25 лютого 2022 року Ірина повернулася на Київщину та долучилася до добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

Еспресо.Захід опублікувало інтерв'ю, яке вона давала торік у програмі "Війна і волонтери" Христині Парубій.

"Війна перестає бути ідейною, а перетворюється на дуже конкретну з обличчями знаних мені людей", - так тоді сказала Ірина.

Згодом після загибелі брат Ірини - Юрій Цибух опублікував посмертний лист госпітальєрки, який вона написала йому торік.

"Свобода - це найвища цінність. Усі, скоро 25 років минали часто у комплексах і страхах. Але найчастіше цьому шуму не було місця перед моєю свободою. Найбільше за що хочу сказати дякую собі, батькам, брату, рідним та друзям, дякую, що дозволяли мені бути вільною, жити те життя, яке хочеться", - писала вона.