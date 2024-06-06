Стефанчук припустив, коли відбудеться призначення нових міністрів на вакантні місця
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у четвер, 6 червня, заявив, що цього тижня не варто очікувати призначення двох нових міністрів на вакантні місця
Про це Стефанчук відповів на брифінгу на питання кореспондента Еспресо Дмитра Дідори.
Йдеться про призначення очільників Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
"На цьому тижні не буде (призначення міністрів - ред.). Сьогодні уже четвер. Я не виключаю, можливо це буде на наступне наше зібрання. Тому що, я глибоко переконаний, що сьогодні і Уряд сам потребує, щоб ті напрямки були закріплені за особами, які повинні нести персональну відповідальність за формування політики у тих чи інших сферах, а не бути виконувачами обовʼязків. Я думаю, що це є і потреба уряду", - сказав він.
Стефанчук додав, що очікує, що на найближчому засіданні Верховної Ради будуть подані усі необхідні документи, щоб можна було розглянути відповідні кадрові питання.
- 9 травня парламент звільнив віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.
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