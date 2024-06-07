Світовий банк допоможе Україні покращити ринок житла. Деталі

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У межах меморандуму Світовий банк допоможе Україні спростити регулювання для початку нового будівництва та покращити захист громадян, які купують нерухомість.

Крім того, сторони працюватимуть над створенням стимулів для приватних банків надавати доступні кредити українським сім’ям, аби дедалі більше родин змогли придбати собі житло.

"Наше завдання - не лише відновити пошкоджене й зруйноване житло, а й модернізувати загальну житлову політику відповідно до стандартів ЄС", - написав прем'єр-міністр України.

24 травня, президент Світового банку Аджай Банга, заявив про готовність керувати фондом для допомоги Україні, якщо G7 вирішить спрямувати на це доходи від заморожених російських активів.



