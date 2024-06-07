Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Світовий банк допоможе Україні покращити ринок житла. Деталі

Світовий банк допоможе Україні покращити ринок житла. Деталі

7 червня, 2024 п'ятниця
19:22
Суспільство Світовий банк

Світовий банк допоможе Україні модернізувати житлову політику згідно зі стандартами ЄС. Відповідний меморандум підписали 7 червня

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У межах меморандуму Світовий банк допоможе Україні спростити регулювання для початку нового будівництва та покращити захист  громадян, які купують нерухомість. 

Крім того, сторони працюватимуть над створенням стимулів для приватних банків надавати доступні кредити українським сім’ям, аби дедалі більше родин змогли придбати собі житло.

"Наше завдання - не лише відновити пошкоджене й зруйноване житло, а й модернізувати загальну житлову політику відповідно до стандартів ЄС", - написав прем'єр-міністр України.

  • 24 травня, президент Світового банку Аджай Банга, заявив про готовність керувати фондом для допомоги Україні, якщо G7 вирішить спрямувати на це доходи від заморожених російських активів.


 

Теги:
Світ
Денис Шмигаль
допомога Україні
Читайте також:
На фото: Логотип Євробачення-2024
5 червня, 2024 середа
Організатори Євробачення розпочали незалежне розслідування після низки скарг про загрозливу атмосферу на шоу, - ЗМІ
Олександр Усик
6 червня, 2024 четвер
Усик перед реваншем з Ф'юрі зробив несподівану заяву про зміну вагової категорії
Ігор Вовчанчин
6 червня, 2024 четвер
Вовчанчин, якого Усик зіграє в голлівудському фільмі з Двейном Джонсоном, пояснив, чому зʼявився в сценарії
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.12
    Купівля 40.12
    Продаж 40.7
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
7 червня
20:46
Андрій Ярмоленко та Аркадіуш Мілік (ліворуч)
Польща - Україна: онлайн-трансляція товариського матчу перед Євро-2024
20:45
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Франції, де долучився до відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії та зустрівся з делегаціями Конгресу США
20:36
В Україні держоргани повинні відмовитись від кондиціонерів, - Шмигаль
20:31
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
В Україні забронювали 90% працівників ДСНС та Нацполіції, - МВС
20:23
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Передача винищувачів від Франції, пакета допомоги від США, а також розвиток українського виробництва FPV-дронів. Воєнні підсумки дня
20:15
Ексклюзив
"Війна в об'єктиві": у Києві нагородили медійників у межах журналістського конкурсу від ТрО
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини  835-го дня війни: США дали боєприпаси до HIMARS та іншу зброю на понад 200 млн дол., а переговори про вступ України в ЄС можуть стартувати вже в червні
19:53
Збірна України
Польща - Україна: букмекери спрогнозували, хто переможе у товариському матчі
19:44
Мілорад Додік
"Історично виправдано": президент Республіки Сербської Додік про можливість об'єднання з Сербією
19:40
Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України
Бронювання від мобілізації у Дії: у Мінцифрі розповіли деталі
19:21
Ексклюзив
mirage 2000
До 2030 року будуть списані всі французькі винищувачі Mirage 2000: Defence Express
19:05
Огляд
"Погані хлопці: Все або нічого"
"Аколіт" проти "... Лагерфельда": що подивитися на вихідних
18:57
Джо Байден
Ветерани ІІ Світової хотіли б, щоб США протистояли агресії Путіна, - Байден виступив з промовою у Нормандії
18:52
Зеленський і Путін
Путін заявив про готовність до переговорів з Києвом "на базі Стамбула, але з урахуванням реалій сьогодення"
18:28
Оновлено
Нідерланди
Нідерланди виділять кошти на виробництво бойових машин і безпілотників для України
18:25
Естонія збільшить до 450 тис. євро внесок у Фонд підтримки енергетики України
18:16
окупанти в Криму
Партизани "Атеш" розсекретили імена кримських зрадників зі 126-ї та 810-ї бригад
18:08
Українських біженців в Естонії позбавлять права на безплатний проїзд у повітовому транспорті: причина
18:08
Ексклюзив
Крим, Балаклава
Крим може стати пасткою для окупантів. Пояснення експерта Лакійчука
17:49
Володимир Зеленський
"Зеленський обирає катастрофічну ескалацію, а прикордонники мінують береги Тиси": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 7 червня
17:45
Ексклюзив
Верховна Рада, 28 липня 2023
Бюджет може втратити 40 млрд грн через новий закон про підвищення акцизу на тютюн, - Синютка
17:36
Німеччина, військова форма
Німеччина потребує додатково 75 тис. військових для виконання оборонних планів НАТО
17:20
Українська історична драма "Чому я живий" зʼявилася на Netflix
17:18
Оновлено
Байден зустрівся з Зеленським у Франції
БТРи, боєприпаси й ракети для ППО: що увійшло в новий пакет допомоги США Україні на $225 млн
17:16
Бенні Ганц
Ультиматум для Нетаньягу: міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц оголосить про вихід з уряду
17:07
По всій Україні 8 червня діятимуть графіки погодинних відключень
16:50
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Бронювання відбуватиметься в нормальному режимі, найближчим часом питання буде вирішено, - Ярова
16:47
мобільний зв'язок
Росіяни на ТОТ створюють "антитерористичні комісії": "зачищають" українців, які контактують з родичами в Європі чи на вільних територіях
16:44
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:33
ударний дрон «Лютий»
На Харківщині в автівку влучив російський дрон: поранені дві жінки
16:24
Охороняв будівлі базування росіян під час окупації Куп'янська: колаборант отримав 12 років тюрми
16:04
телевізор немає сигналу
Росія перериває ефіри європейських дитячих каналів і транслює військові відео, - Bloomberg
15:53
поліція польщі
Польські поліцейські, які працюють на кордоні з Білоруссю, носитимуть із собою вогнепальну зброю
15:43
Маріуполь вибух
Окупанти в Маріуполі планують оголосити "безхазяйними" 20 тис. одиниць нерухомості, - Андрющенко
15:16
Ексклюзив
Росіяни намагаються створити больову точку: військовослужбовець ЗСУ про ситуацію на Куп'янському напрямку
15:16
Організовував фіктивні шлюби для ухилянтів: на Чернігівщині правоохоронці затримали чоловіка
15:13
Латвія збільшила квоту для реабілітації українських військових до 200 пацієнтів на рік
15:08
Огляд
енергетика
Яка зима нас чекає і до чого тут підвищення тарифів? Енергетики про ситуацію зі світлом
15:01
вимкнення світла
В Україні в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків вимкнення світла
14:54
Вибухи, Луганськ
"Прилітає виключно по давній та облаштованій військовій інфраструктурі загарбників": Лисогор про обстріли Луганська
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV