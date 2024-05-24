Світовий банк оголосив про готовність керувати фондом для допомоги Україні
У п'ятницю, 24 травня, президент Світового банку Аджай Банга, заявив про готовність керувати фондом для допомоги Україні, якщо G7 вирішить спрямувати на це доходи від заморожених російських активів
Про це повідомляє DW.
"Якщо вони (Велика сімка, - ред.) вирішать надати нам гроші, чи буду я готовий? Так, - наголосив він. - Я міг би керувати фондом такого типу".
Банга зауважив, що Світовий банк має великий досвід управління подібними невійськовими донорськими фондами. За його словами, він вже керував фондом для допомоги Афганістану, і може "відтворити" цей досвід для надання позики Україні.
Однак, як стверджує Банга, з таким проханням до нього поки що не зверталися ані міністерство фінансів США, ані уряди країн G7. Також він заявив, що не бере участі в дискусіях Великої сімки щодо фінансування України.
Що відомо про заморожені російські активи
30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.
Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.
23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.
Пізніше комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні, а 30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.
Згодом стало відомо, що у Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро. Передбачалося, що цей прибуток передаватимуть Україні.
12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених активів РФ на території ЄС на користь України.
8 травня посли Євросоюзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.
У Єврокомісії повідомили, що Україна отримає першу виплату вже в липні 2024 року.
У п'ятницю, 24 травня в італійській Стрезі почалася зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки, на якій обговорять зокрема можливість надання Україні позики під гарантії доходів від активів РФ, заморожених через повномасштабну агресію.
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