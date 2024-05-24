Світовий банк оголосив про готовність керувати фондом для допомоги Україні

Про це повідомляє DW.

"Якщо вони (Велика сімка, - ред.) вирішать надати нам гроші, чи буду я готовий? Так, - наголосив він. - Я міг би керувати фондом такого типу".

Банга зауважив, що Світовий банк має великий досвід управління подібними невійськовими донорськими фондами. За його словами, він вже керував фондом для допомоги Афганістану, і може "відтворити" цей досвід для надання позики Україні.

Однак, як стверджує Банга, з таким проханням до нього поки що не зверталися ані міністерство фінансів США, ані уряди країн G7. Також він заявив, що не бере участі в дискусіях Великої сімки щодо фінансування України.

Що відомо про заморожені російські активи

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

Пізніше комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні, а 30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

Згодом стало відомо, що у Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро. Передбачалося, що цей прибуток передаватимуть Україні.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених активів РФ на території ЄС на користь України.

8 травня посли Євросоюзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.

У Єврокомісії повідомили, що Україна отримає першу виплату вже в липні 2024 року.

У п'ятницю, 24 травня в італійській Стрезі почалася зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки, на якій обговорять зокрема можливість надання Україні позики під гарантії доходів від активів РФ, заморожених через повномасштабну агресію.