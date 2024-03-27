Священника ПЦУ, який до 2023 року служив у Донецьку, звільнили з російської в'язниці

Про це у фейсбуці повідомив Євстратій Зоря.

Священник ПЦУ Андрій Чуй з 2014 року залишився єдиним, хто продовжував своє служіння в тимчасово окупованому Донецьку.

"У вересні 2023 р. разом з іншим священником ПЦУ, отцем Христофором Хрімлі, отець Андрій був заарештований російськими окупантами та депортований до Ростова-на-Дону, де дотепер був незаконно утримуваний в увʼязненні за звинуваченнями у проукраїнській діяльності", - розповідає Євстратій Зоря.

За останньою інформацією, Андрій Чуй був депортований російською владою на територію Грузії. Зараз він перебуває у безпеці.

13 березня священник ПЦУ з Буковини Роман Грищук розповів, що у селі Коровія на Буковині під час похорону загиблого військового священнослужителі УПЦ МП відмовилися за нього молитися і показово зневажали богослужіння.