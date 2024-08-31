"Такі були правила гри": Лісовий визнав "співпадіння" у своїй дисертації

Про це він сказав в інтерв’ю BBC News Україна.

У виданні зазначили, що Лісовий прийшов до Міністерства освіти та науки Україні на тлі скандалу щодо його дисертації, але згодом відмовився від неї, щоб "покласти край культурі плагіату".

"Дивіться, у мене безумовно були співпадіння в дисертації. І найголовніше, що у мене було співпадіння у висновках. Природу цих співпадінь, чому вони там опинились, я дуже добре знаю і пам'ятаю", - заначив він.

"Скажіть нам", - попросила його журналістка Мар'яна Матвейчук.

"Не скажу", - відповів їй Лісовий.

При цьому чинний міністр освіти і науки заявив, що свого часу пішов на компроміс з "культурою", яка існувала в академічному середовищі. Він наголосив, що відмова від дисертації - це лише перший крок, і для викорінення "культури фальсифікації" в академічному середовищі потрібні подальші дії.

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"Треба викорінювати цю культуру. Тому що культура фальсифікації різноманітної в академічному середовищі існує.Чому я відмовлявся? Для того, щоб мене самого не пов'язувало з цією культурою нічого. Окей. Це була культура 2010 року. Такі були правила гри. Я розумів, що мені це не подобається. І щодалі я доходив до захисту, то більше мені це не подобалось. І я вже в якийсь момент і пожалкував, що ввʼязався у це", - пояснив він.

На переконання міністра, дисертаційними дослідженнями повинні займатися ті, хто справді прагне розвивати науку, а не ті, хто переслідує лише отримання статусу.

"Питання в тому, що дисертаційними дослідженнями, на мою думку, – може, зі мною хтось не погодиться, – повинні займатися ті люди, які займаються наукою, для яких це дисертаційне дослідження є цеглинкою в їхньому професійному зростанні. Тому я як менеджер фактично і відмовився від дисертації", - підсумував він.

До призначення на міністерську посаду Оксен Лісовий очолював державну Малу академію наук, тобто відповідав за наукові дослідження школярів.