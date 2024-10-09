Телемарафон "Єдині новини" продовжуватиме роботу, поки триває війна, - Точицький

Про це він сказав у інтервʼю "Голос Америки".

За словами Точицького, телемарафон потрібен, аби "робити єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду" Росії.

"Я казав і кажу, що поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас", - сказав він.

Міністр вважає, що телемарафон може бути платформою, де можна позбавлятися ворожих наративів щодо України, котрі були закладені в різні періоди розвитку держави.

Також очільник Міністерства культури й стратегічних комунікацій прокоментував цензуру й реакцію на неї західних союзників.

"Якщо в тих самих Єдиних новинах відбувається, скажімо, розмова з тим чи іншим гостем, я не бачу і не пам'ятаю, щоб хтось спеціально запрошував або ж не запрошував того чи іншого спікера. У своїй роботі я від початку спілкуюся як з більшістю у політиці, так і з меншістю. Але я сказав і буду продовжувати говорити, поки йде війна, Єдині новини будуть. Але ми повинні, як і в усьому, робити більш якісний продукт, щоб це було цікаво", - висловився Точицький.