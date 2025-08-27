Температура почне підвищуватися: Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Вітер переходитиме на південний та південно-східний напрямки і, відповідно, температура повітря почне підвищуватися", - зазначила Діденко.

За її інформацією, 28 серпня у більшості областей України протягом дня очікується +25+29 градусів. На півдні та заході місцями до +30. На Сумщині та Чернігівщині +20+23 градуси.

Якою буде погода у столиці?

У Києві, за словами Діденко, 28 серпня передбачається суха сонячна тепла погода з температурою повітря близько +25 градусів.

Якої погоди чекати наприкінці тижня?

"Надалі в Україні стане ще тепліше, а впродовж п'ятниці, суботи та неділі, 29-31 серпня, практично повсюди очікується спека до +28+32 градусів, на півдні та сході в окремих районах до +32+34 градусів", - зазначила синоптикиня.

Попередній прогноз на 1 вересня

За словами Наталки Діденко, попередньо, 1 вересня в Україні буде переважно суха погода. Лише на заході можливі локальні короткі дощі. У північних та західних областях +26+29 градусів, у центрі та на півдні +28+33, на сході +32+35 градусів.

"Послаблення спеки, орієнтовно, передбачається з 4-го вересня, на півдні з 7-8 вересня", - додала синоптикиня.