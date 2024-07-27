Тікав до Румунії, як Джеймс Бонд: прикордонники зупинили ухилянта на підводному скутері
Прикордонники на Одещині затримали чоловіка, який вплав по Дунаю намагався потрапити до Румунії. Це була його друга спроба незаконно перетнути кордон
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Прикордонники помітили чоловіка за 100 метрів від лінії кордону. Зазначається, що він плив під водою, але змушений був підійматися на поверхню, щоб дихати. Він сподівався швидше подолати водний за допомогою акваскутера.
Фото: Державна прикордонна служба України
Однак прикордонники помітили чоловіка і затримали його. У ДПСУ додали, що це вже друга його спроба незаконно перетнути кордон. У 2022 році він вже невдало намагався потрапити до Молдови суходолом.
Фото: Державна прикордонна служба України
- Мешканець Одеської області втік від мобілізації до Молдови, де підписав контракт з російською армією. Згодом чоловік здався в полон до українських військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе