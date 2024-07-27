Тікав до Румунії, як Джеймс Бонд: прикордонники зупинили ухилянта на підводному скутері

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники помітили чоловіка за 100 метрів від лінії кордону. Зазначається, що він плив під водою, але змушений був підійматися на поверхню, щоб дихати. Він сподівався швидше подолати водний за допомогою акваскутера.

Фото: Державна прикордонна служба України

Однак прикордонники помітили чоловіка і затримали його. У ДПСУ додали, що це вже друга його спроба незаконно перетнути кордон. У 2022 році він вже невдало намагався потрапити до Молдови суходолом.

Фото: Державна прикордонна служба України