"Точно не змусить чоловіків повертатися": політолог Розумний про заборону видачі документів українцям за кордоном

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Якби слова про те, що хлопці в окопах втомились й тому інші хлопці не повинні сидіти за кордоном сказав би якийсь громадський діяч, чи політик, а не Кулеба, то вона б сприймалась би зовсім по-іншому. Такі заяви з уст міністра закордонних справ не повинно звучати. Оскільки очільник МЗС повинен спиратись на чітку законодавчу базу і проводити державну політику. Коментувати все це на такому побутовому рівні просто несерйозно. Я не виключаю, що всі ці обмеження консульських послуг за кордоном є частиною піар-акції. Цілком ймовірно, що скоро ми побачимо Дмитра Кулебу новим премʼєр-міністром України. Або його вирішили підставити й зробити відповідальним за всі наслідки, які нас очікують за таке рішення", - пояснив Розумний.

Політолог зауважив, що рішення МЗС про заборону видачі документів українцям за кордоном не створить серйозних проблем для них.

"Я думаю, що не будуть відбуватись якісь суди щодо рішення МЗС обмежити консульські послуги за кордоном. Просто різні країни будуть самі розв'язувати цю проблему. Зокрема, те, що в українців будуть прострочені їхні закордонні паспорти. Думаю, що вони підуть шляхом якихось тимчасових норм і т.д. Тому, на мою думку, рішення про заборону видачі документів військовозобов'язаним українцям точно не змусить повертатись їх до України. І навряд чи це створить для них такі великі проблеми", - додав він.