"Це буде особливий Рамштайн": Зеленський розповів, чого очікує Україна від партнерів
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час Рамштайну Україна очікує "конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію"
Про це заявив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
"Наші команди - українська й американська - вже працюють з усім тим, що ми обговорили в Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємось до зустрічі в "Рамштайні". Це буде особливий "Рамштайн", - заявив президент.
За словами Зеленського, партнери отримують від України "всі деталі, всі аргументи", як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі.
Натомість Україна чекає від партнерів конкретних речей, щоб "посилити нашу стратегію": "Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе".
- Зеленський заявив, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть обговорювати втілення Плану перемоги.
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