"Це буде особливий Рамштайн": Зеленський розповів, чого очікує Україна від партнерів

Про це заявив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Наші команди - українська й американська - вже працюють з усім тим, що ми обговорили в Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємось до зустрічі в "Рамштайні". Це буде особливий "Рамштайн", - заявив президент.

За словами Зеленського, партнери отримують від України "всі деталі, всі аргументи", як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі.

Натомість Україна чекає від партнерів конкретних речей, щоб "посилити нашу стратегію": "Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе".