Це криза всередині влади: нардеп Княжицький про брак голосів у Верховній Раді для результативних голосувань
Микола Княжицький, народний депутат України, вважає, що, якщо ми знищимо парламентаризм, нам складно буде говорити і про ЄС, і про міжнародну допомогу
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Мені здається, в Україні ми маємо кризу влади. Тому що парламентська криза відбувається у тих країнах, де є великі коаліції, які складаються з декількох партій. А у нас є більшість, яка мала голоси з величезним запасом, а тепер цих голосів немає. Отже, це криза всередині влади або криза всередині "Слуг Народу", або криза всередині пропрезидентської сили. Для того, щоб цю кризу подолати, на мою думку, потрібно розмовляти з іншими фракціями. Влада поки не хоче розмовляти з опозицією, що, з моєї точки зору, є помилкою, бо під час війни єднання – те, що може нас врятувати", - підкреслив народний депутат України.
Микола Княжицький зауважив, що, якщо ми знищимо парламентаризм, нам складно буде говорити і про ЄС, і про міжнародну допомогу.
- 13 березня фракція "Європейська Солідарність" публічно звернулася до голови ВР з вимогою неухильного виконання своїх конституційних повноважень і закликала негайно повернути роботу найвищого законодавчого органу до вимог закону та регламенту.
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