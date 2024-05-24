Це пов'язано з лобізмом проросійських депутатів: нардеп Княжицький про затягування голосування закону щодо заборони УПЦ МП

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Як ви знаєте, на жаль, у Верховній Раді не поставлено в порядок денний голосування за закон про заборону діяльності російської церкви. І це пов'язано з лобізмом проросійських депутатів, які є і в правлячій партії "Слуга Народу", і в групах, що створені на уламках колишньої ОПЗЖ. Вони роблять все, щоб цей закон не розглядався або затягнути його розгляд. Те, що ми все ж таки порушили питання голосування за закон про заборону РПЦ, – важливо. На жаль, не добилися того, щоб він голосувався на цьому тижні", - зауважив Микола Княжицький.

Нардеп висловив сумнів, що цей проєкт закону буде голосуватися на наступному тижні, тому що серед представників правлячої партії є певний осередок проросійські налаштованих людей, але не всі, бо є дуже багато справжніх патріотичних депутатів у правлячій партії "Слуга Народу", які так само як і "Європейська Солідарність", і "Голос", і значна частина "Батьківщини", "Довіри" та "За майбутнє" вимагають того, щоб цей закон було проголосовано. Але оця меншість робить все, аби затягнути розгляд цього закону.

"Закон не забороняє жодної з українських церков. Закон забороняє саме російську церкву, яка діє на території України. Наприклад, на окупованих територіях ці церкви напряму працюють з Москвою. Є і на неокупованих територіях церкви, які визнають верховенство Кирила та входять в його структуру. А закон настійливо вимагає розірвати ці зв'язки й далі правити. Проблема у тому, що вони не хочуть цього розриву, а їхні лобісти в парламенті роблять все, аби затягнути цей процес, розуміючи, що повністю його скасувати їм не вдасться. У цьому випадку це просто затягування часу, але нічого не може зупинити ідею, час якої настав. Час заборони російської церкви в Україні настав давно, вона обов'язково буде заборонена", - підкреслив Княжицький.